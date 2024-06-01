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Бывшая российская теннисистка спела гимн Франции

Бывшая российская теннисистка Грачева исполнила французский гимн

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Elyxandro Cegarra/IMAGO/Global Look Press

Бывшая российская теннисистка Варвара Грачева после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» исполнила гимн Франции, передает Sport24.

«Я буду помнить этот момент до конца своей жизни. Это значит, что все меня принимают, что я здесь дома», — сказала Грачева.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Грачева обыграла представительницу Румынии Ирину-Камелию Бегу. Встреча завершилась со счетом (7:5, 6:3).

В 2023-м году теннисистка сменила спортивное гражданство на российское.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA 23-летняя Грачева занимает 88-е место. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США. Среди россиянок лучшей является Дарья Касаткина, располагающаяся на 13-й позиции.

Ранее Грачева назвала Францию своим домом.

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