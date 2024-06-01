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Стало известно о первом этапе контрнаступления ВСУ

Военкор Коц доложил о начале первого этапа контрнаступления украинской армии

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AP

Армия Украины начала контрнаступательную операцию. Об этом доложил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Началась украинская контрнаступательная операция», — гласит подпись к публикации.

Согласно информации журналиста, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают попытки подавить управление группировкой войск «Север».

«Разрешение на удары западной высокоточкой по приграничью получено и тут же начало реализовываться», — заявил Коц.

По данным военкора, украинские войска как минимум дважды атаковали Белгородскую область американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS, причем заряженную осколочно-фугасными реактивными снаряда и либо кассетными боеприпасами.

В конце мая советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявлял о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению. По его словам, украинские войска планируют совершить контратаку на Харьковском направлении фронта и уже перебросили на этот участок несколько бригад.

Ранее в США оценили шансы ВСУ на новое контрнаступление.

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Операция на Украине
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