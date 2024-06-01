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Депутат Госдумы РФ Артур Чилингаров ушел из жизни

Володин сообщил о смерти депутата Госдумы и полярного исследователя Чилингарова

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Алексей Даничев/РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ Артур Чилингаров ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, заявление которого опубликовано на официальном сайте законодательного органа.

«Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега – Артур Николаевич Чилингаров», — говорится в публикации.

Володин отметил, что покойный парламентарий был первопроходцем и самоотверженным исследователем Арктики и Антарктики. Чилингаров — доктор географических наук, который внес огромный вклад в изучение и освоение Мирового океана.

По словам спикера ГД РФ, в прошлом законодателю довелось руководить несколькими экспедициями и принимать участие в сложнейших спасательных операциях. Более того, он много лет работал в экстремальных условиях и совершил не один трудовой подвиг.

«Он эффективно решал задачи в любой сфере, в науке и законотворчестве», — добавил Володин.

Председатель нижней палаты российского парламента рассказал, что Чилингаров избирался в ГД РФ в течение семи созывов. Он имеет звание Героя Советского Союза и Героя России, поэтому его можно считать примером для всех жителей страны.

В конце Володин подчеркнул, что память об ушедшем из жизни законодателе навсегда сохранится в сердцах его коллег и граждан РФ. При этом причина смерти депутата пока остается неизвестна.

Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в городе Санкт-Петербурге. При жизни он был удостоен множества государственных наград. В 1986 году исследователь стал Героем СССР, а в 2008 году — Героем России.

Ранее из жизни ушел бывший премьер СССР Николай Рыжков.

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