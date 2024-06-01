Названо общее количество арестованных по делу о теракте в «Крокусе»

Суд в Москве арестовал 18 человек по обвинению в причастности к террористическому акту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда.

На текущий момент обвиняемыми по делу «Крокуса» являются 20 человек, 18 из них арестованы.

«В отношении двух избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отмечается в документе.

После теракта были возбуждены уголовные дела о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Помимо этого, фигуранты дела обвиняются в участии в деятельности организации «Вилаят Хорасан», которая является частью «Исламского государства» (организация запрещена в России).

До этого стало известно, что более 1700 человек признаны потерпевшими по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Следственный комитет после теракта в «Крокусе» возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигуранты дела — два сотрудника концертного зала, отвечавшие за пожарные двери. Их отпустили под подписку о невыезде, так как следователи, по всей вероятности, не до конца уверены в их виновности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».