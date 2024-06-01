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«У нас прекрасные отношения»: Мария Зайцева о бывшем муже Гомане

Певица Мария Зайцева заверила, что не возобновит роман с Алексеем Гоманом

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Мария Зайцева в беседе с «Леди.Mail.ru» рассказала, что не собирается возобновлять роман с бывшим мужем Алексеем Гоманом.

«Ну, во-первых, мы разведены. Просто из-за того, что мы с Лешей никогда не выносили подробности нашей личной жизни в публичную плоскость, из развода громкого события не делали. Во-вторых, фанатов все-таки придется расстроить — как супруги мы с Лешей вместе уже не будем», — подчеркнула Зайцева.

Вместе с этим она заверила, что им с Гоманом удалось сохранить близкие отношения, которые они поддерживают ради общего ребенка. Зайцева призналась, что у нее перед глазами был пример хороших взаимоотношений после развода — родители артистки не смогли сохранить брак. Исполнительница добавила, что сейчас ее сердце свободно: в потенциальном кавалере артистка ищет хорошее чувство юмора и взаимопонимание.

«Еще люблю, когда у человека есть чувство юмора, без него нам будет очень тяжело общаться. Ну и не буду скрывать: для меня важно, чтобы человек был хорош собой. Был красивым, опрятным, следил за собой — я обращаю на это внимание», — резюмировала Зайцева.

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