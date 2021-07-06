Семья погибшего в аварии подростка подала в суд на Tesla

Семья 15-летнего подростка из США, погибшего в результате ДТП с Tesla Model 3, подала в суд на гиганта электромобилей, сообщает New York Times.

Сообщается, что летом 2019 года Джовани Мальдонадо ехал со своим отцом на пассажирском сиденье пикапа Ford Explorer, когда неожиданно автомобиль Tesla, ехавший на автопилоте на скорости около 70 км/ч, врезался в Ford, поставив его на дыбы. Подросток не был пристегнут ремнем безопасности, и его выбросило из автомобиля — позже юноша был найден неподалеку в луже крови.

»[Так] мы и живем изо дня в день — внутри столько печали.. Мы гуляем с семьей и стараемся делать что-то вместе, например, ходить в церковь. Внутри у всех нас огромная дыра», — рассказал отец погибшего подростка.

По данным полиции, ни водитель Tesla, ни автопилот не снизили скорость, приближаясь к другому автомобилю.

Спустя почти два года эта авария стала предметом судебных разбирательств. В иске, поданном Бенджамином Мальдонадо и его женой Адрианой Гарсиа, утверждается, что автопилот был неисправен, в качестве ответчиков упоминаются водитель Tesla и его жена, сидевшая на пассажирском сиденье. Иск Мальдонадо — один из нескольких, которые были поданы против Tesla только в этом году, отмечает издание.

По данным американского агентства безопасности дорожного движения, за последние пять лет по меньшей мере десять человек погибли в авариях, где фигурировали автомобили Tesla.

Ранее новейшая — самая быстрая — модель Tesla загорелась с водителем внутри и не хотела его выпускать.