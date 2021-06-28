Слепаков высмеял противников прививок в поэтической форме

Комедийный актер, певец и продюсер Семен Слепаков опубликовал в своем аккаунте в Instagram стихотворение, посвященное противникам вакцинации. В нем он высмеивает людей, отказывающихся делать прививки от коронавируса.

Произведение повествует о двух персонажах антипрививочниках — Геннадии и Ольге — которые приобрели фальшивый QR-код и благодаря этому беспрепятственно продолжили вести привычный им образ жизни.

«Антипрививочник Геннадий / Купил фальшивый кьюар код / Теперь он ходит в рестораны / И людям руку подает!», — говорится в произведении.

Далее Слепаков описывает тяжелые последствия заражения индийским штаммом коронавирусной инфекции.

«И вот уж третий день Геннадий / Под аппаратом ИВЛ / Лежит, хрипит и умирает, / Чего он вовсе не хотел!», — пишет Слепаков.

Ранее Слепаков пожаловался на угрозы, которые стали поступать в его адрес после публикации стиха о незаконных акциях, прошедших в России 23 января.