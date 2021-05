В России не будут продавать ЛГБТК+ набор от LEGO

Компания LEGO не планируют продавать в России наборы серии Everyone is Awesome («Все прекрасны»), посвященные ЛГБТК+ сообществу. Об этом «Газете.Ru» сообщила вице-президент и генеральный директор LEGO в России и странах СНГ Даниела Кавинатто.

«В июне мы фокусируемся на других запусках», — заявила Кавинатто.

Ранее сообщалось, что серия Everyone is Awesome поступит в продажу 1 июня, когда начинается месяц прайда.

Часть фигурок набора окрашены в цвета радужного флага, еще несколько — в светло-голубой, белый, розовый (цвета транс-сообщества), а также есть черная и коричневая фигурки, которые подчеркивают разнообразие оттенков кожи ЛГБТК+ людей.

Дизайнер набора Мэтью Эштон отметил, что только одному персонажу из набора присвоен конкретный пол. По его словам, фиолетовая фигурка, которая является исключением, — это «явный намек на восхитительных дрэг-квин».

