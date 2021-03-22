Бастрыкин призвал установить личности и наказать всех нацистских преступников

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал установить личности всех нацистских преступников и осудить их преступления. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что подробности о массовых убийствах мирных граждан в период Второй мировой войны в Орловской, Псковской, Волгоградской, Новгородской и Ростовской областях, а также Ставропольском, Крымском и Краснодарском краях были выявлены благодаря рассекречиванию архивов и проведенным раскопкам.

«Все, кто причастен к бесчеловечному отношению к населению, геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены и осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть преданы огласке», — сказал Бастрыкин.

Глава СК подчеркнул, что преступления против гражданского населения до или во время войны не имеют срока давности и считаются преступлениями против человечности, согласно уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Ранее Бастрыкин заявил, что СК объединит дела о зверствах нацистов в дело о геноциде народов СССР.