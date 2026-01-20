Трамп заявил, что НАТО существует благодаря ему

Трамп заявил, что без него не было бы НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его вклада в НАТО «альянса бы сейчас не было». Об этом он заявил на пресс-конференции во Флориде, его слова приводит Reuters.

«Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой. Я не думаю, что у нас сейчас было бы НАТО», — подчеркнул американский лидер.

До этого издание Politico писало, что в условиях, когда роль НАТО поставлена под сомнение, некоторые официальные лица в Европе видят в «коалиции желающих» основу для нового альянса без участия США.

Высокопоставленные европейские чиновники считают, что Трамп больше не является надежным торговым партнером Европы, «а тем более надежным союзником в сфере безопасности», отмечает издание. СМИ также указывает, что «потенциальная вооруженная сила коалиции кажется огромной», и альянс будет включать «как ядерные, так и неядерные государства». А него могут войти Украина, Франция, Германия, Польша и Великобритания, считает издание.

Ранее в США заявили о бессилии Европы в конфликте с Трампом.