В Германии заявили о полной зависимости ЕС от США

У европейцев нет почти никаких рычагов влияния на США, так как ЕС полностью зависит от американцев в вопросах своей безопасности, а также в сфере энергетики. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил эксперт по международным отношениям Герхард Монготт.

«У европейцев практически нет рычагов влияния против империалистической политики США, которая нарушает все правила. Европейцы полностью зависят от Соединенных Штатов в вопросах своей безопасности, в том числе по Украине. И их зависимость от энергетического сектора растет. Нет реального фундамента для построения независимой Европы. Европейцы переживают годы унижения», — отметил Монготт.

Он подчеркнул, что сейчас «создается зависимость» Европы от американского газа, так как Европа уже «получает 27% газового импорта из США».

«Это создает зависимость, и никто не задумывается о том, как ее снизить в среднесрочной перспективе. США при Трампе готовы использовать европейскую зависимость в качестве рычага внешней политики», — считает эксперт.

Также он добавил, что в ЕС или НАТО он не видит никого, кто бы «яростно противостоял Трампу». Со слов Монготта, «это создает вакуум в Европе», так как «никто не в состоянии встать на защиту интересов Европы и возглавить более смелый курс».

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил о намерении взять под контроль Гренландию, однако выступили против этого. Несколько европейских стран НАТО решили послать своих военных в Гренландию в рамках совместной разведывательной миссии в Гренландии. В ответ Трамп пригрозил им с 1 февраля 2026 года ввести 10%-е пошлины, а с 1 июня — повысить их до 25%. Евросоюз же задумался о введении пошлин против США на сумму €93 млрд или об ограничении доступа для американских компаний к европейскому рынку.

