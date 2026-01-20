Размер шрифта
Общество

В Госдуме рассказали о новых штрафах за перевозку детей без автокресел

Депутат Федяев: с 9 января увеличились штрафы за перевозку детей без автокресел
В России с 9 января действуют новые штрафы за перевозку детей без автокресел, в частности, для обычных водителей размер пени увеличился до 5 тыс. рублей, для самозанятых таксистов — до 50 тыс. рублей, а для юрлиц — до 200 тыс. рублей. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Штраф за перевозку ребенка без автокресла с 9 января ощутимо вырос: 5 тысяч рублей для обычных водителей, 50 тысяч — для должностных лиц и 200 тысяч — для юридических лиц», — сказал он.

По словам депутата, по большому счету инициатива направлена на нарушителей среди таксистов. Федяев подчеркнул, что ужесточение санкций должно привести к более скрупулезному выполнению требований закона, особенно среди коммерческих перевозчиков.

Парламентарий отметил, что увеличение штрафа напоминает водителям о том, что использование детского кресла — обязательное условие, аналогичное применению ремня безопасности.

До этого момента нарушение требований к перевозке детей каралось штрафами в размере 3 тыс. рублей для обычных водителей, 25 тыс. рублей — для должностных лиц и 100 тыс. рублей — для юридических лиц.

Ранее в России предложили штрафовать пешеходов в наушниках.

