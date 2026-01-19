«Адреналин, все такое». В Подмосковье зарезали 18-летнего парня после конфликта в автобусе

В Электростали 19-летний Имомали Т. зарезал 18-летнего Илью П. на автобусной остановке. Словесная перепалка между ними началась еще в автобусе. Нападавший три раза ударил оппонента ножом и сбежал с места преступления. Задержать его смогли только на следующий день. На допросе подозреваемый рассказал, как достал нож во время драки.

В подмосковной Электростали 18-летнего молодого человека зарезали после конфликта в автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

«Полицейскими предварительно установлено, что в автобусе между потерпевшим и другим пассажиром произошел словесный конфликт, который на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Мира, перерос в потасовку. В ходе инцидента неизвестный нанес ножевые ранения молодому человеку и скрылся», — отметили в ведомстве.

По данным Следственного комитета (СК) РФ, происшествие произошло 18 января. На следующий день подозреваемого в убийстве задержали — им, по информации полиции, оказался 19-летний юноша.

«Я не осознавал, что я делаю. <...> Был в шоковом состоянии, адреналин, все такое. И в ходе этого конфликта я применил нож», — объяснил подозреваемый на допросе.

Вместе с ним был задержан еще один участник драки. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Из-за чего начался конфликт

По данным СМИ, участниками происшествия стали 18-летний Илья П. и 19-летний Имомали Т. Telegram-канал «МК: Срочные новости» уточнил, что между молодыми людьми произошло два конфликта , причем первый закончился мирно.

«Илья ехал в автобусе в компании еще троих приятелей, и в том же автобусе находился 19-летний Имомали, который был один. Нашлись очевидцы, которые подтвердили, что компания ребят вела себя нагло — материлась и приставала к женщинам», — говорится в сообщении.

Life со ссылкой на SHOT сообщал, что молодые люди не только шумно себя вели, но и показывали «неприличные жесты в окно женщине». Их поведение и стало причиной конфликта: Имомали, заступаясь за женщину, сделал компании замечание. После этого между ними завязалась потасовка, все участники которой вскоре покинули автобус и разошлись.

Однако через какое-то время они встретились снова. По информации издания, к 19-летнему Имомали присоединился его друг. Между компанией Ильи П. и молодыми людьми снова завязалась драка.

В процессе нее в Имомали Т., как уточнил Mash, несколько раз выстрелили из ракетницы . После этого он достал нож и трижды ударил Илью П. в туловище и шею.

«Подъехал к остановке, открыл двери, началась перепалка. Двое забежали в салон... потом один из тех, кто находился на остановке... похожим предметом на нож нанес удары другому человеку. <...> Дальше ребята забежали в салон, я закрыл двери, начал отъезжать от остановки. Пассажиры начали крик, что «давайте 112 звонить, там человек кровью истекает». <...> Я принял решение вместе с пассажирами гнать автобус до станции скорой помощи», — рассказал организации «Русская община» водитель автобуса.

По словам мужчины, после прибытия на станцию товарищи Ильи передали его медикам. Однако спасти молодого человека не удалось — он скончался в больнице.