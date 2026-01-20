«Безумец или Дон Корлеоне». Как прошел первый год президентства Трампа

Год назад прошла инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Он начал свой второй срок, пообещав американцам решить проблему с мигрантами, улучшить экономическую ситуацию в стране и сделать Соединенные Штаты «снова великими». За прошедший год администрация Трампа потрясла мир, развязав торговую войну, и удивила многих традиционных союзников встречей американского и российского лидеров на Аляске. Об успехах и неудачах Трампа в первый год президентства — в материале «Газеты.Ru».

В понедельник, 20 января 2025 года, в Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа, который вновь стал президентом Соединенных Штатов после четырехлетнего перерыва.

«Золотой век Америки начинается прямо сейчас. С этого дня наша страна будет процветать, ее будут снова уважать по всему миру. Нам будет завидовать каждая страна в мире, и мы больше не позволим, чтобы нами пользовались. Скоро Америка станет более великой, более сильной, более исключительной, чем когда бы то ни было раньше», — заявил Трамп в своей инаугурационной речи.

В первый же день на посту президента Трамп пообещал остановить кризис доверия власти и уничтожить «коррумпированные истеблишмент», прекратить направлять деньги на защиту чужих границ, восстановить систему здравоохранения и начать борьбу с инфляцией.

Он также объявил чрезвычайное положение на южной границе США для борьбы с нелегальной иммиграцией и ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики. Кроме того, Трамп заявил о необходимости восстановить сильное положение Штатов на международной арене.

Трамп и мир

Претворять в жизнь внешнеполитическую составляющую своих предвыборных обещаний американский президент начал очень рьяно. Радиостанция NPR News отмечает, что второй срок американского президента отличается большей решимостью и стремительностью действий на международной арене.

«Нет сомнений, что во время своего второго срока Дональд Трамп совершенно свободен и стремится использовать влияние Америки в мире. Трамп игнорирует основанный на правилах международный порядок в своем стремлении обеспечить доминирование США», — говорится в материале.

Одним из наиболее ярких проявлений «решимости» Трампа во внешней политике стала операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

В рамках борьбы с наркоторговлей 3 января 2026 года Вооруженные силы Штатов нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию спецназа, в ходе которой арестовали венесуэльского президента и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Другой заметной вехой первого года президентства Трампа стала так называемая тарифная война.

В феврале 2025 года Дональд Трамп распорядился повысить пошлины на импортируемые товары для сокращения торгового дефицита и защиты американской промышленности. Эта стратегия привела к ответным действиям со стороны многих стран, в первую очередь Китая.

Первыми пошлины затронули китайские товары, ставки на которые варьировались от 20% до 145%. В марте были введены 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а 5 апреля 2025 года 10% пошлины на импорт товаров почти из всех стран мира.

Ограничительные меры не обошли стороной и Европейский союз, который традиционно считался важным американским экономическим и политическим партнером. 25% пошлины были введены на сталь и алюминий из стран ЕС, что вызвало ответные 25% пошлины на американские товары (виски, мотоциклы).

Американская администрация также часто использовала тарифную политику в качестве инструмента политического давления. После недовольства, которое выразили страны Европы в ответ на обещания Трампа захватить Гренландию, Вашингтон пригрозил ввести 10% пошлины с 1 февраля 2026 год против стран, которые будут участвовать в миссии по защите Гренландии .

По планам Трампа, с 1 июня пошлины должны вырасти до 25% и отменят их только после принятия соглашения о покупке Гренландии США.

Президент США Дональд Трамп Evelyn Hockstein/Reuters

Первый год президентства Трампа стал достаточно «серьезным испытанием для многих», особенно для стран НАТО и Западной Европы». Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Отношение к внешней политике Трампа в самих Соединенных Штатах тоже очень неоднозначное. Есть группы, которые поддерживают операцию в Венесуэле, а есть и те, кто выходили на улицы с протестами. Много тех, кто выступает за захват Гренландии и удары по Ирану. Все очень неоднозначно. Однако точно можно сказать, что это был один из самых бурных президентских стартов в истории США», — сказал политолог.

Сам Дональд Трамп по сути подвел внешнеполитические итоги своего первого года в качестве президента еще в ноябре 2025 года в обновленной стратегии Национальной безопасности США. В тексте документа отмечается, что новой администрации удалось:

восстановить суверенные границы Соединенных Штатов и задействовать вооруженные силы для остановки вторжения в страну;

избавить вооруженные силы от радикальной гендерной идеологии и начать наращивать их потенциал;

добиться обязательства со стороны стран НАТО повысить оборонные расходы с 2% до 5% ВВП;

укрепить американскую энергетику, вернуть независимость и ввести беспрецедентные тарифы, чтобы укрепить критически важные отрасли на родине;

уничтожить потенциал Ирана по обогащению урана в ходе операции «Полуночный молот»;

урегулировать восемь пылающих конфликтов — между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, ДРК и Руандой, Пакистаном и Индией, Израилем и Ираном, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, а также завершить боевые действия в Газе, вернув всех выживших заложников их семьям.

чем в итоге закончится история с Венесуэлой, Гренландией, с Ближним Востоком и с Украиной.

«Очень важно посмотреть,Вот если Трампу удастся хотя бы нейтрально завершить некоторые из начатых кампаний, то он безусловно останется в истории как один из самых сильных президентов США, наравне с Рейганом», — подчеркнул Ордуханян.

Трамп и мигранты

Многие эксперты отмечают, что во внутренней политике Трампу удалось достичь определенных успехов, и среди них — борьба с мигрантами. По данным газеты The New York Times за год администрация Трампа депортировала около 230 тыс. человек, которые были арестованы в США, и еще 270 тыс. человек на границе.

«За время президентства Трампа количество пересечений границы упало до исторически низкого уровня. В октябре 2025 года был установлен самый низкий в истории лимит на прием беженцев. В 2026 году въезд в США разрешен всего 7,5 тыс. беженцам, в то время как при Байдене этот показатель составлял 125 тыс. человек. Кроме того, администрация аннулировала 8 тыс. студенческих виз и значительно сократила квоты университетов по приему иностранных студентов», — пишет издание The Hill.

Однако не все согласны с настолько жесткими мерами. В статье The Hill отмечается, что многие из тех, кто попадает в центры временного содержания мигрантов, оказываются там по ошибке и на самом деле имеют законные основания для нахождения в стране .

При этом именно вопросы, связанные с миграционной политикой чаще всего становились причиной протестов. Последнее происшествие, которое вызвало широкое общественное недовольство — это убийство безоружной женщины сотрудником федеральной Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в Миннеаполисе, штат Миннесота.

В результате произошедшего как в Миннесоте, так по всей стране прокатилась волна протестов с требованиями прекратить миграционные рейды, объявить импичмент Дональду Трампу, а также упразднить саму ICE.

Президент США Дональд Трамп Evelyn Hockstein/Reuters

Ключевым успехом внутренней политики Трампа можно считать достигнутые результаты в ограничении нелегальной миграции и сдерживании леволиберальной повестки, подтверждает заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова. Однако в остальном успехи Трампа оказались намного скромнее, чем он сам рассчитывал, добавила американист.

«Трамп — отличный шоумейкер и прекрасно показывает свою силу, находясь в позиции критика и борца, как это было в ходе предвыборной кампании. Но образ Трампа-созидателя за прошедший год так и не сформировался. Попытки нынешней администрации создать видимость того, что нынешний срок Трампа кардинально отличается от его первой каденции, явно провалились. Команда президента раздираема противоречиями, а сам он часто принимает решения основываясь на том, кто из политиков поговорил с ним последним. Экономическая ситуация в США, инфляция, темпы индустриализации — все это оставляет желать лучшего», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

По ее мнению, компенсировать все эти проблемы Трамп явно пытается через серию резких внешнеполитических движений, «создавая образ то ли безумца, то ли Дона Корлеоне».

«Рейтинг Трампа на протяжении 2025 года постепенно снижался, и достаточно быстро. Нынешний рейтинг колеблется на уровне около 40% и после «венесуэльской операции» вырос незначительно. Вообще, многие избиратели непременно припомнят Трампу обещание воздерживаться от активного вмешательства в дела зарубежных стран. Однако в целом низкие рейтинги президентов стали привычным делом за последние 10–15 лет », — заключила Гафарова.

Трамп и глубинное государство

Еще одной отличительной особенностью первого года второго президентского срока Трампа стала политика администрации против либерализма и излишнего бюрократизма, которая изначально была связана с именем основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.

После победы Трампа на выборах американский предприниматель, который поддерживал Республиканскую партию во время предвыборной кампании, возглавил Департамент эффективности правительства США (DOGE). Эта структура работала над сокращением числа федеральных агентств для оптимизации работы правительства, но была досрочно распущена из-за конфликта, который возник между самим Маском и Трампом из-за налогово-бюджетного законопроекта.

Маск планировал сократить федеральные расходы на $1-2 трлн. Однако, по данным Reuters, за первый месяц после объявления о сокращении госрасходов они даже увеличились на 13%. Таким образом деятельность DOGE не принесла значимых улучшений в работе правительства, но способствовала сокращению финансирования программ, которые не соответствовали республиканской политике.

Ярким примером можно считать закрытие Агентства США по международному развитию (USAID). Еще в январе 2025-го Трамп заморозил всю помощь USAID для проведения аудита программ на соответствие интересам США, а уже 1 июля деятельность агентства была прекращена.

В результате основная часть функций USAID перешла к Госдепартаменту, а само агентство прекратило работу в прежнем виде. Администрация Трампа посчитала, что программы Агентства тратили слишком много ресурсов для достижение либеральных целей, которые не отвечали истинно «американским ценностям» .

Первый год второго срока Трампа также прошел под эгидой борьбы с внутренней и внешней Демократической партией, тем самым истеблишментом, добавил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

Президент Дональд Трамп в шутку поправляет прическу перед фотосессией с членами мужской олимпийской сборной США по хоккею 1980 года в Овальном кабинете Белого дома, Вашингтон, 12 декабря 2025 года Jacquelyn Martin/AP

«Демпартия проводит сдерживание Трампа по внешнему контуру через европейских лидеров, а по внутреннему контуру через конгресс и суды. В этом плане стало понятно, что Трамп в своих действиях достаточно ограничен, потому что он не смог полностью сменить госаппарат, провести все реформы, что хотел, и даже не смог начать некоторые судебные процессы против своих оппонентов», — пояснил политолог.

Однако и Трамп во второй свой срок стал смелее, считает Дробницкий. Он отметил, что администрация президента, в отличие от первого срока, была сформирована исключительно из людей, которые предельно преданы самому Трампу.

«В ближайшие полгода перед промежуточными выборами в конгресс Трампу и всей его команде предстоит серьезная борьба за власть и внимание избирателей. Не исключено, что американский президент будет пытаться добиться всего этого при помощи внешнеполитических побед», — сказал Дробницкий.

Трамп и Россия

Отдельной большой вехой президентства Дональда Трампа стало восстановление контактов с Россией. Политолог Геворг Мирзаян в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что Москве действительно удалось за прошедший год добиться некоторого взаимопонимания с Вашингтоном.

«Мы начали разговаривать с американцами на одном дипломатическом языке. Нам удалось отодвинуть мир от грани ядерной войны. При президенте Байдене вероятность этого была выше. Сейчас же мы пытаемся стабилизировать двусторонние отношения», — сказал политолог.

При всей эксцентричности Трампа, этот год для российско-американских отношений был хорошим, но дальнейшее развитие зависит в том числе и от результатов промежуточных выборов в США, заключил Мирзаян.

Похожего мнения придерживается и программный директор клуба «Валдай», политолог-международник Тимофей Бордачев. В комментарии для «Газеты.Ru» он отметил, что сейчас российско-американские контакты развиваются в нормальном темпе, но все может изменится в случае проигрыша республиканцев на промежуточных выборах.

«Главное, чего удалось добиться, — это то, что Москва и Вашингтон избежали прямого столкновения и начали дипломатический процесс. Россия всегда исходила из необходимости дипломатического диалога и наконец-то увидела отклик от американских партнеров», — сказал политолог.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, 16 августа 2025 года Kevin Lamarque/Reuters

Бордачев считает, что минувший год был позитивным для отношений России и США, но стоит понимать, что их конкурентная природа никуда не денется, даже с развитием контактов.

При этом важно, что Трамп сумел сместить внешнеполитический курс США с глобалистско-либерального тренда, который главенствовал все время президентства Джо Байдена, считает политолог Рафаэль Ордуханян.

«Уровень контактов при Байдене был непростительно низким, такого ни разу не было за всю историю отношений. Дело доходило просто до личных оскорблений со стороны Байдена в адрес нашего президента. Поэтому все, что сейчас происходит — это, конечно, еще не успех, но уже очень большой прорыв», — сказал политолог. .

Лучшее впереди?

В статье CNN отмечается, что именно 2026 год станет «определяющим для политического положения президента Трампа и наследия его второго срока».

«Удастся ли Трампу закрепить многие из своих триумфов первого, непростого года пребывания в должности будет зависеть от важных событий 2026 года. Демократы надеются сломить его имперское президентство, выиграв хотя бы одну палату конгресса на промежуточных выборах в ноябре», — отмечается в статье.

Президент США Дональд Трамп и первая леди США Мелания Трамп возле индейки по кличке Гоббл, торжественно помилованной ко Дню благодарения в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне, США, 25 ноября 2025 года Jonathan Ernst/Reuters

Кроме того, в 2026 году Верховный суд вынесет решение о конституционности тарифов Трампа, что повлияет на торговую политику США. Также CNN напоминает, что в июне американскому президенту исполнится 80 лет, поэтому за его здоровьем и за тем, как он ведет себя на публике, будут внимательно следить.

«Успешный год во внешней политике мог бы придать реальный вес наследию Трампа. Администрации понадобятся удача и мастерство, чтобы разыграть все свои внешнеполитические ставки. Если Трамп сможет перейти ко второму этапу своего плана мирного урегулирования в Газе и положит конец войне на Украине, то, возможно, даже получит Нобелевскую премию мира», — пишет CNN.

Будущая политика Трампа будет выстраиваться в соответствии с опубликованной в конце 2025 года Стратегией нацбезопасности США, уверена политолог Анастасия Гафарова.

«Если свести все к некоему общему знаменателю, то можно прогнозировать, что будущие шаги Трампа будут подчинены противостоянию Китаю и выводу Америки на лидирующие позиции в мире . Отсюда можно утверждать, что не исчезнет тема тарифов, появятся новые сюжеты, связанные с ресурсными или выгодно расположенными странами — той же Венесуэлой, Кубой, Бразилией, Панамой, Ираном и так далее», — пояснила политолог.

Не прекратятся попытки решить вопрос с Украиной и перейти к выгодному бизнесу с Россией, что вписывается в логику Трампа по владению Арктики и противостоянию с Китаем, добавила Гафарова.

«Проблемой для Трампа является то, что за прошлый год многие страны осознали невозможность заключить по-настоящему прочную сделку с США, и пусть пока многие из них находятся в растерянности, постепенно приходят к выводу о том, что нужно строить иной контур взаимодействия и многоуровневую защиту национальных интересов», — заключила политолог.