Стало известно, сколько россияне потратили в декабре

По итогам декабря расходы на россиянина выросли на 10% относительно ноября и на 31% по сравнению со среднемесячным показателем. Об этом говорится в исследовании Рокетбанка, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«Декабрь традиционно выходит за рамки обычных ежемесячных трат: число покупок растет, решения принимаются быстрее, сценарии поведения меняются. В частности, в декабре был зафиксирован рост общего количества операций и совокупного оборота, при этом структура расходов сместилась в сторону более частых покупок, а не разовых крупных трат. Самой дорогой покупкой в этот период стал автомобиль, однако он не оказал определяющего влияния на общую динамику расходов», — говорится в исследовании.

Самые активные дни перед праздниками пришлись на 26, 29 и 30 декабря — в эти даты наблюдался максимум и по обороту, и по количеству операций. На каникулах всплески активности повторились 4 и 10 января, что говорит о сохранении потребительской активности и после праздников.

При этом рост совокупных трат был обеспечен не за счет увеличения стоимости отдельных покупок, а за счет их количества. По данным банка, средний чек в декабре снизился и составил 2047 рубля против 2140 рублей в ноябре и 2254 рублей в среднем за весь период наблюдений. Таким образом, средний чек оказался ниже ноябрьского на 4% и ниже среднемесячного значения на 9%.

В то же время медианный чек вырос, что указывает на изменение структуры повседневных расходов. В декабре медианный чек увеличился на 11% по сравнению с ноябрем и на 13% относительно всего периода наблюдений. По мнению банка, это подтверждает, что пользователи чаще совершали покупки среднего размера, а не разовые дорогостоящие транзакции. Наиболее частыми категориями расходов стали продукты в супермаркетах, покупки на маркетплейсах, развлечения, а также заказы в кафе и ресторанах.

Ранее сообщалось, что более 60% опрошенных россиян отказались от импульсивных покупок и следят за тратами.