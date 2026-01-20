Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона, касающееся России

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал личное сообщение от французского лидера Эммануэля Макрона, в котором тот предложил провести саммит «Большой семерки» (G7) в Париже с участием России.

В этом сообщении Макрон предлагает Трампу провести встречу G7 в Париже после Всемирного экономического форума в Давосе во второй половине дня в четверг, 22 января. В число приглашенных участников президент Франции предложил включить в том числе и россиян.

«Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян в качестве наблюдателей», — гласит текст сообщения, которое Макрон направил Трампу.

Кроме того, Макрон назвал Трампа другом и предложил ему поужинать вместе в Париже прежде, чем американский лидер вернется в США.

До этого Дональд Трамп заявлял, что исключать Россию из G8 было очень большой ошибкой. Глава Белого дома напомнил, что G7 раньше была G8, однако экс-лидер США Барак Обама и бывший премьер Канады Джастин Трюдо не хотели видеть РФ в числе участников. Трамп отметил, что в G7 много говорят о России, однако Москвы нет за столом переговоров, что уменьшает возможность достижения договоренностей.

Президент США отметил, что Путин часто с ним беседует, при этом он единственный западный лидер, с которым общается президент РФ. Это говорит о том, что Путин был оскорблен, когда Россию исключили из G8, считает Трамп.

Россию исключили из «Группы восьми» в 2014 году после присоединения Крыма.

Ранее Путин заявил, что Россия не просилась в G7.