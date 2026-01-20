Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Семилетняя девочка спасла жизнь отцу, упавшему с лестницы

В США 7-летняя девочка вызвала скорую помощь и спасла потерявшего сознание отца
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США мужчина упал с лестницы в доме и выжил благодаря семилетней дочери, которая «сделала все, чтобы спасти его», пишет People.

В среду, 14 января, 41-летний Ксавье Бейтс, железнодорожник из штата Иллинойс, споткнулся на лестнице, ударился головой о ступеньки и рухнул без сознания.

В тот момент его жена была на работе, и дома оставалась лишь их маленькая дочь, Миа. Увидев, что отец нуждается в помощи, она не растерялась, схватила телефон, набрала 911 и держала связь с диспетчером, пока не приехали парамедики.

«Это было немного страшно, но я была храброй», — сказала Миша, давая интервью местному изданию.

Ксавье появился в кадре вместе с дочерью и еще раз поблагодарил ее за спасение своей жизни.

«Она умная и смелая девочка», — отметил счастливый отец.

Администрация поселка Линвуд, где живет семья Бейтсов, также высоко оценила «быструю реакцию» Мии, отметив, что «ее действия сыграли решающую роль».

Накануне в Дагестане дети спасли сверстника, провавлившегося под лед на озере Ак-Гель. Во время прогулки по тонкому льду один из мальчиков провалился в воду. Находящиеся рядом товарищи не растерялись: один из них подбежал и помог пострадавшему выбраться из полыньи, после чего вся группа смогла выйти на берег.

Ранее жест вежливости спас жизнь мужчине в Минске. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661537_rnd_5",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Секс вне брака и съемка в метро: 6 причин, по которым вас могут арестовать на заграничном курорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+