В Киеве отопление отсутствует в 5,6 тысячи домов

Свыше 5,6 тысячи многоэтажных домов в Киеве лишены отопления, на левом берегу Днепра также отсутствует водоснабжение. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Без тепла остались 5635 многоквартирных домов <...> левый берег пока остается без водоснабжения», — написал он.

По словам мэра, в настоящий момент специалисты проводят работы по восстановлению подачи тепла, воды и электричества.

В ночь на вторник местные СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве, после чего в городе начались перебои с электроснабжением и водоснабжением.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее движение поездов метро в Киеве замедлили из-за проблем с электроснабжением.