Без Vogue и Marlboro. Популярные сигареты могут исчезнуть из палаток

Российская табачная розница в начале 2026 года оказалась в ситуации «идеального шторма». Отрасль столкнулась сразу с повышением акцизов, ограничениями по минимальной и максимальной ценам, а также ростом расходов из-за инфляции и изменения системы налогообложения. Что происходит на табачном рынке — в материале «Газеты.Ru».

В 2026 году популярные марки сигарет могут исчезнуть из палаток. При новых правилах, введенных в России, маржа палаток сожмется, и держать широкий ассортимент станет невыгодно.

Эксперты отмечают, что при текущих ценах на сигареты палатки обычно работают с наценкой около 6–7%, а у небольших игроков она может быть ближе к 5%. Когда закупочные цены по отдельным брендам растут, а цену продажи нельзя двигать произвольно из-за минимальной и максимальной розничных цен, валовая маржа с пачки становится слишком маленькой.

Часть табачных палаток при этом может закрыться из-за роста издержек и новых требований к торговле.

Что произошло?

С 1 января 2026 года в России проиндексировали акцизы на табачную продукцию, из-за чего розничные цены на сигареты в среднем вырастут. Кроме того, на 2026 год установили единую минимальную цену на пачку сигарет и папирос — 153 рубля , она будет действовать до конца года.

Для части бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) с 2026 года меняются условия по НДС: если доход за 2025 год превысил 20 млн рублей, компания или ИП теряют право на освобождение и становятся плательщиками НДС (с возможностью применять общие или пониженные ставки в зависимости от условий). Это увеличивает нагрузку на небольшую розницу и может отражаться на ценах и ассортименте, особенно у киосков и палаток.

Отдельно обсуждается лицензирование торговли табачной и никотинсодержащей продукцией: выдачу лицензий планируют проводить с 1 марта по 1 сентября 2026 года, а с 1 сентября должен вступить запрет на оптовую и розничную торговлю без лицензии.

«Режим жесткой оптимизации»

Один из участников рынка, продающий сигареты в торговой палатке, в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» подтвердил, что в 2026 году такие точки будут пересматривать линейку.

По его словам, ассортимент в киосках может сократиться, а из продажи в отдельных точках могут уйти популярные марки, в том числе из более дорогого сегмента, включая Vogue и Marlboro.

С одной стороны, резкое повышение акцизов с 1 января и обсуждение обязательного лицензирования создают нагрузку на оборотный капитал. С другой стороны, жесткие рамки МРЦ (максимальной розничной цены) и единой минимальной цены лишают ритейл возможности маневра: доходность с одной пачки фактически заблокирована государством, в то время как операционные расходы (аренда, логистика, фонд оплаты труда) продолжают расти. В таких условиях мелкая розница неизбежно переходит в режим жесткой оптимизации», — отметил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов также уверен, что из-за новых правил часть палаток закроется: они не смогут продолжать деятельность легально из-за низкой маржи.

«Просто они не смогут вписаться в эту новую экономическую историю. В супермаркетах обычно по 70–80 наименований сигарет на полках, а в палатках их может быть несколько сотен, и в новую реальность такой формат пока не вписывается. Помимо прочего, табаконисты должны заключать договор аренды на год, а это повышает расходы. Мы понимаем, что предприниматель с 20-30 табачными точками не вписывается в новые условия. Маржинальные вейпы раньше помогали держать палатки на плаву, а сейчас по ним вводятся всяческие запреты», — подчеркнул Максимов.

Эксперты уверены, что палатки сначала начнут сокращать ассортимент.

«Первыми «под нож» попадают неходовые позиции: как правило, это либо сверхдорогой премиум, который медленно оборачивается и замораживает средства, либо слишком специфические марки с низкой маржой. В 2026 году малый бизнес сосредоточится на «золотой середине» — ограниченном наборе самых продаваемых табачных брендов, которые обеспечивают гарантированный поток выручки. Расширение ассортимента становится непозволительной роскошью, а риски, связанные с возможным введением лицензирования, заставляют многих несетевых игроков и вовсе задуматься о выходе из табачной категории», — сказал Трепольский.

Он описал «золотую матрицу» мелкой табачной точки в 2026 году как максимально сжатую: несколько позиций самого ходового масс-маркета, пара вариантов в эконом-сегменте для тех, кто ищет минимальную цену, несколько популярных капсульных форматов и немного проверенного премиума для лояльных клиентов . По мнению Трепольского, для корнера в бизнес-центре ассортимент тоже должен быть «поджатым», но ориентированным на платежеспособную аудиторию: в офисной среде системы нагревания табака часто вытесняют классические сигареты из-за отсутствия резкого запаха, поэтому в таких точках критически важны стики и базовые популярные вкусы.

Держать низкомаржинальные и медленно оборачиваемые позиции при высокой аренде становится невыгодно — они занимают место и «морозят» деньги, уверен эксперт.

Константин Чалабов/РИА «Новости»

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что на табачном рынке есть низкоценовой и более дорогой сегменты, и на фоне роста акцизов спрос может перераспределяться между ними.

При этом, по его словам, колебания будут в пределах определенного ценового диапазона, поскольку ценовая политика для сигарет жестко задается в Налоговом кодексе РФ: торговые точки привязаны к минимальным и максимальным ценам и не могут ни «заморозить» стоимость, ни резко завысить ее.

Что будет с курильщиками

Эксперты считают, что курильщики в целом смирятся со сложившейся ситуацией, но часть покупателей уйдет из киосков в крупные торговые сети, супермаркеты и на АЗС.

«Мы определенно увидим дальнейший переток покупателей из киосков в крупные торговые сети, супермаркеты и на АЗС. Основная причина здесь — технологическое и административное преимущество. Сетевой ритейл легче адаптируется к новым правилам подтверждения возраста и возможным лицензионным требованиям за счет эффекта масштаба. Кроме того, за счет прямых контрактов с производителями сети могут позволить себе удерживать цены на уровне, близком к минимально допустимому, в то время как мелкая розница вынуждена держаться ближе к верхней границе МРЦ, чтобы просто не работать в убыток», — констатировал Трепольский.

Шапкин уверен, что рост цен будет сдерживать спрос, но реакция курильщиков может быть менее прямолинейной, чем на алкоголь: в итоге многие просто смиряются с увеличившимися тратами . Меньше курить будет лишь небольшой процент наиболее осознанных потребителей, тогда как большинство адаптируется к росту расходов, экономя на других категориях товаров, согласен Трепольский.

По его словам, поведение в 2026 году все чаще выглядит как даунтрейдинг: при очередном скачке цен курильщики переходят на более доступные марки внутри портфеля того же производителя или выбирают бюджетные варианты. Кроме того, сохраняется лояльность к «серым» каналам, если разрыв в цене между легальной пачкой и контрабандой становится критическим, добавил он.