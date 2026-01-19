20 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 20 января
- День Республики Крым
20 января 1991 года в Крыму состоялся первый референдум, на котором большинство жителей высказались за восстановление Крымской автономии и его участие в Союзном договоре как субъекта СССР. Это событие изменило статус Крыма. 20 января в Крыму проводятся праздничные мероприятия. 18 марта 2014 года полуостров вошел в состав России — за это на референдуме проголосовали 96% избирателей.
- Всемирный день любителей сыра
Гастрономический праздник объединяет поклонников одного из древнейших продуктов, история которого насчитывает более 7000 лет. По разным оценкам, в мире существует от 800 до 2000 сортов сыра — от известных всем пармезана и камамбера до уникальных региональных видов. Традиционно 20 января проводятся фестивали, выставки и дегустации.
• Развитие сыроварения в России связывают с Петром I, который пригласил в страну европейских мастеров, чтобы сделать сыр привычным продуктом. Однако первые сырзаводы появились только в XIX веке.
• В 1960-х в СССР разработали рецептуру популярного сорта «Российский».
• Один из самых известных советских плавленых сырков «Дружба», по легенде, создавался как продукт для космонавтов.
- День осведомленности о пингвинах
Благодаря своей необычной внешности и забавной походке пингвины популярны во всем мире. Однако многие из видов находятся на грани исчезновения из-за изменения климата и рыболовства. Всего в мире насчитывается 18 видов пингвинов, они обитают только в Южном полушарии: у берегов Антарктики, Новой Зеландии, южной части Австралии, в Южной Африке, по всему побережью Южной Америки. Этих птиц называют «индикаторами здоровья» океана: их исчезновение говорит о глобальных проблемах в морских экосистемах.
Праздник призван привлечь внимание к сохранению этих птиц и их мест обитания. Кстати, в календаре это не единственная дата, посвященная пингвинам: 25 апреля защитники природы отмечают Всемирный день пингвинов.
- Международный день принятия
Дата связана с именем американки Энни Хопкинс, боровшейся с дискриминацией людей с ограниченными возможностями. В 2007 году девушка основала движение 3E Love. Его эмблемой стало инвалидное кресло в форме сердца. 20 января 2009 года Энни скончалась в возрасте 25 лет от осложнений после медицинской процедуры. В память о ней появился праздник, который призывает принимать людей с ограниченными возможностями как полноценных членов общества.
Дата приурочена к историческому для ведомства событию: 20 января 1803 года в Министерстве внутренних дел Российской империи была учреждена Канцелярия, которая впоследствии получила название Департамента внутренних дел.
Сегодня сотрудники службы делопроизводства и режима ведут работу с документами, занимаются охраной государственной и ведомственной секретной информации, выявляют и пресекают утечку сведений. Еще одна важная функция подразделений делопроизводства — работа с обращениями граждан.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 20 января в других странах
День героев — Кабо-Верде. В национальный день памяти в Кабо-Верде чтут тех, кто боролся за независимость архипелага от португальского колониального владычества. Установлен в честь лидера борьбы за независимость Амилкара Кабрала, погибшего в этот день в 1973 году.
Тамборрада — Испания. Яркий и шумный праздник отмечают в Сан-Себастьяне в честь покровителя города — святого Себастьяна. Название торжества переводится как «Барабаниада». Согласно популярной легенде, после захвата города наполеоновскими войсками в 1813 году французские солдаты маршировали под барабанную дробь, а местные водовозы и пекари в насмешку отвечали им стуком по своим бочкам. Эта история отразилась в традициях праздника: его участники наряжаются в форму наполеоновской армии и играют на барабанах или в исторические костюмы горожан и используют в качестве ударных инструментов бочки. Бой барабанов и бочек в этот день длится без перерыва на протяжении 24 часов.
Религиозные праздники 20 января
- Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
В православной традиции на следующий день после великих праздников чтят святых, непосредственно послуживших этому событию. Вслед за Крещением христиане вспоминают Иоанна Предтечу, который предварил пришествие Иисуса Христа и крестил Спасителя в водах Иордана.
Крещение Христа было не единственным значимым событием в жизни Иоанна Предтечи. Как и другие ветхозаветные пророки, он призывал народ Израиля к служению истинному Богу, следованию божьим заповедям. Жизнь святого закончилась трагически. Иоанн обличил незаконный брак царя Ирода с женой его брата Иродиадой. Пророку отсекли голову.
«Собор» означает, что верующие в этот день собираются в храме и совершают богослужение в честь Иоанна Предтечи. Кстати, в церковном календаре этому святому посвящено семь праздников.
• попразднство Богоявления — период, следующий за двунадесятым праздником Крещения Господня, когда верующие вспоминают события, которые легли в основу торжества.
Католическая церковь сегодня чтит память:
• святого Себастьяна;
• святого Фабиана;
• мученика Авадия.
Народные праздники и приметы 20 января
- Иван-бражник, или Зимний свадебник
Народный праздник получил название в честь пророка Иоанна Крестителя. В этот день заканчиваются святки, начинаются посиделки и зимнее сватовство. Период свадеб длился до Масленицы. На Руси в это время было принято «бражничать» (пить брагу) — «запивать» горести и начинать новую жизнь, особенно если девушку выдавали замуж против воли. Невесте также следовало выпить немного вина, чтобы уберечь семью от тревог и горестей.
Перед застольем выпивали немного крещенской воды для удачи. При этом нельзя было злоупотреблять алкоголем, лениться, бездельничать. В народе была популярна поговорка: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым, начнешь праздновать каждый день — останешься голым». Плохой приметой в этот день считались подарки от малознакомых людей или незнакомцев: примешь дар — притянешь к себе чужие проблемы и болезни.
Приметы
Ясная и холодная погода — к засушливому лету.
Снег падает крупными хлопьями — к оттепели.
Иней на деревьях — к хорошему урожаю овса и ячменя.
Ветер с юга — к грозовому ненастному лету.
Звезды ярко мерцают ночью — к морозу и вьюге.
Много синиц во дворах – к холоду и заморозкам.
Если в Иванов день увидишь мышь — жди в семье прибавления.
Какие исторические события произошли 20 января
- 250 год — римский император Деций объявил гонения на христиан и казнил папу Римского Фабиана.
- 1841 год — британские войска оккупировали Гонконг во время Первой опиумной войны. Страна находилась под британским правлением до 1 июля 1997 года.
- 1921 год — принята первая конституция Турции, закрепившая светский характер государства.
- 1921 год — образована Дагестанская АССР, ныне — республика Дагестан.
- 1942 год — на Ванзейской конференции в Берлине нацистское руководство утвердило план «окончательного решения еврейского вопроса».
- 1944 год — королевские ВВС Великобритании сбросили на Берлин 2300 тонн бомб — один из самых мощных налетов на столицу Третьего рейха.
- 1980 год — президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.
Дни рождения и юбилеи 20 января
- В 225 году родился Марк Антоний Гордиан Пий — римский император в 238–244 годах.
- В 1775 году родился Андре Мари Ампер — французский физик, математик и естествоиспытатель, внесший значительный вклад в механику, теорию вероятностей, математический анализ.
- В 1920 году родился Федерико Феллини — великий итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий «Оскар», автор фильмов «Сладкая жизнь», «8½».
- В 1926 году родилась Патриция Нил — американская актриса театра, кино и телевидения, лауреат премии «Оскар».
- В 1946 году родился Дэвид Линч — культовый американский кинорежиссер, снявший «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв».
- В 1952 году родился Римас Туминас — советский, российский и литовский театральный режиссер.
Кто отмечает дни рождения
- 96 лет исполняется Эдвину «Баззу» Олдрину — американскому астронавту, второму человеку, ступившему на поверхность Луны.
- 92 года исполняется Владимиру Дашкевичу — советскому и российскому композитору, автору музыки к таким культовым фильмам, как «Зимняя вишня» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
- 89 лет исполняется Минтимеру Шаймиеву— советскому и российскому государственному деятелю, первому президенту Татарстана.
- 74 года исполняется Ирине Аллегровой — советской и российской эстрадной певице, актрисе, народной артистке РФ.
- 74 года исполняется Полу Стэнли — ритм-гитаристу и вокалисту американской рок-группы Kiss.
- 74 года исполняется Владимиру Хотиненко — советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, киноактеру, педагогу, народному артисту РФ.
- 63 года исполняется Ингеборге Дапкунайте — советской и литовской актрисе, телеведущей.
- 60 лет исполняется Рэйну Уилсону — американскому актеру, известному по роли Дуайта Шрута в сериале «Офис».
- 57 лет исполняется Максиму Поташеву — магистру российской интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?».
- 50 лет исполняется Анастасии Волочковой — балерине, танцовщице, заслуженной артистке России.
- 40 лет исполняется Ольге Бузовой — телеведущей, актрисе и певице, получившей известность после участия в шоу «Дом-2».
- 39 лет исполняется Эвану Питерсу — актеру, сыгравшему Куиксильвера в серии фильмов «Люди Икс».