В МВД рассказали, как защитить аккаунт пожилого родственника на «Госуслугах»

Функция «Доверенный контакт» может помочь защитить аккаунт пожилого родственника в «Госуслугах». Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.

Эта функция значительно снижает риски неправомерного доступа к учетной записи от мошенников. В ситуации, когда потребуется восстановить пароль, SMS-код для подтверждения придет на номер доверенного лица. При этом человек не получает доступа к вашему личному кабинету и не может ничего делать от вашего имени, рассказали в ведомстве.

Услугу можно подключить в личном кабинете. Там нужно зайти во вкладку безопасность, далее доверенный контакт и выбрать близкого человека с подтвержденной учетной записью на портале.

Мошенники в 2026 году все чаще пытаются выманить данные россиян через письма и звонки, выдавая себя за сотрудников госорганов и сервисов, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Он предупредил, что злоумышленники могут рассылать на электронную почту сообщения с фиктивных адресов и убеждать перейти по ссылке, обещая выплаты или льготы от имени «Госуслуг».

Ранее россиянам объяснили, как противостоять мошенничеству с дипфейками.