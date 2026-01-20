Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В МВД рассказали, как защитить аккаунт пожилого родственника на «Госуслугах»

Пожилого россиянина на Госуслугах можно защитить с помощью доверенного контакта
KateV28/Shutterstock/FOTODOM

Функция «Доверенный контакт» может помочь защитить аккаунт пожилого родственника в «Госуслугах». Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.

Эта функция значительно снижает риски неправомерного доступа к учетной записи от мошенников. В ситуации, когда потребуется восстановить пароль, SMS-код для подтверждения придет на номер доверенного лица. При этом человек не получает доступа к вашему личному кабинету и не может ничего делать от вашего имени, рассказали в ведомстве.

Услугу можно подключить в личном кабинете. Там нужно зайти во вкладку безопасность, далее доверенный контакт и выбрать близкого человека с подтвержденной учетной записью на портале.

Мошенники в 2026 году все чаще пытаются выманить данные россиян через письма и звонки, выдавая себя за сотрудников госорганов и сервисов, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Он предупредил, что злоумышленники могут рассылать на электронную почту сообщения с фиктивных адресов и убеждать перейти по ссылке, обещая выплаты или льготы от имени «Госуслуг».

Ранее россиянам объяснили, как противостоять мошенничеству с дипфейками.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661573_rnd_7",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
 
Теперь вы знаете
Секс вне брака и съемка в метро: 6 причин, по которым вас могут арестовать на заграничном курорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+