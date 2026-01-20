Размер шрифта
Юноша обстрелял автобус в Хабаровском крае, чтобы похвастаться оружием перед друзьями

Mash: в Советской Гавани студент устроил стрельбу ради демонстрации оружия
В Хабаровском крае юноша обстрелял автобус, чтобы продемонстрировать оружие. Об этом сообщает Amur Mash.

Инцидент произошел на улице Пионерской в Советской Гавани. По данным Telegram-канала, 19-летний студент вышел с друзьями на прогулку, взяв с собой пневматический пистолет.

Затем он решил похвастаться недавно купленным оружием и несколько раз выстрелил в сторону проезжей части. Пули угодили в автобус, развозивший по домам группу рабочих после смены, тем не менее, в результате стрельбы пострадал только кузов.

Хулигана уже задержали, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

В начале этого месяца подростки открыли стрельбу по людям в Новосибирске и ранили двух человек. Пострадавший мужчина закрыл жену собой, когда один из незнаомцев достал травматический пистолет и потребовал подойти к нему с поднятыми руками. Часть подростков побежала за друзьями пары, после чего раздались выстрелы. Девушка испугалась и вызвала полицию, после чего мужу сибирячки выстрелили в лицо.

Ранее в Ленобласти пьяный мужчина обстрелял авто с медиками из ружья.

