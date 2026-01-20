Трамп заявил об исключительной роли США для мира

Трамп: только США может гарантировать мир во всем мире

США является «единственной силой в мире», которая способна «гарантировать мир во всем мире», написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Мы являемся единственной силой в мире, которая способна гарантировать мир во всем мире. И это достигается просто, с помощью силы», – отметил Трамп.

Также Трамп в посте написал, что провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Hютте и «дал понять», что «Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности». Трамп подчеркнул, что США является «самой могущественной страной на всем земном шаре» и «во многом это связано с восстановлением военной мощи страны» в первый срок его президента.

5 января 2026 года Трамп заявил о том, что Штаты планируют захватить Гренландию, чтобы обеспечить свою нацбезопасность. Власти острова отвергли возможность присоединения к США, а некоторые европейские государства НАТО решили поучаствовать в совместной разведывательной миссии в Гренландии и отправить туда своих военных.

В ответ на это Трамп пригрозил ввести против участников разведывательной миссии с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины, а с 1 июня поднять их до 25%. СМИ сообщили о том, что ответом со стороны Евросоюза могут стать пошлины против США на сумму €93 млрд или ограничение доступа для компаний из США к рынку ЕС.

