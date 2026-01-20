Размер шрифта
Общество

Минцифры рассказало, какую поддержку могут получить разработчики русского Call of Duty

Минцифры: разработчики русского Call of Duty могут получить льготы и финансирование от государства
Разработчики русского аналога Call of Duty могут претендовать на налоговые льготы и финансирование от «Института развития интернета» (ИРИ). Как стало известно «Газете.Ru», об этом заявили в Министерстве цифрового развития в ответ на предложение депутата Госдумы Михаила Делягина создать отечественный аналог шутера. На разработку может потребоваться до 10 млрд рублей.

«В случае поступления в ИРИ заявки на выделение финансирования для разработки игры соответствующей тематике, указанной в вашем письме, она будет рассмотрена в установленном порядке в рамках действующих конкурсных механизмов», — говорится в письме Минцифры.

В ведомстве обратили внимание, что сегодня в России предусмотрены меры господдержки для предприятий из сферы информационных технологий, включая разработчиков игр. Среди них пониженная ставка по налогу на прибыль организаций — 5%, пониженные тарифы страховых взносов и частичное освобождение от налога на НДС в определенных случаях.

До этого Делягин просил Минцифры рассмотреть возможность создания отечественного шутера «AAA»-класса, аналога игр серии Call of Duty, где врагами будут не русские, как в оригинале, а американцы, украинцы и британцы. Парламентарий говорил, что создание такой игры — крайне дорогостоящее предприятие, и потенциальным разработчикам для реализации такого проекта могут потребоваться серьезные налоговые и кредитные льготы.

По мнению Делягина, недружественные страны используют видеоигры для распространения «русофобской пропаганды», поэтому создание российского аналога «представляется сегодня для нашей страны стратегически важной задачей».

Ранее в Госдуме попросили Роскомнадзор проверить Call of Duty на русофобию.

