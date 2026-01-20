Размер шрифта
Политика

Трамп назвал три независимые территории частью США

Трамп на фото пометил флагом США территории Канады, Гренландии и Венесуэлы
Donald J. Trump/Truth Social

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social изображения, на которых американским флагом помечены территории независимых Канады, Гренландии и Венесуэлы.

На первой фотографии американский президент в своем кабинете в Белом доме показывает лидерам стран Европы карту, на которой закрашены в цвета флага США территории указанных стран и острова.

На втором изображении политик устанавливает флаг США на территории Гренландии. Рядом с ним стоят американский госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. На табличке рядом написано, что Гренландия стала частью Соединенных Штатов в 2026 году.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Также в 2025 году Трамп неоднократно заявлял, что Канаде следует стать 51-м штатом. По его словам, США нет смысла «субсидировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год», если она не станет американским штатом.

Ранее Трамп заявил, что Данию предупреждали о «российской угрозе».

