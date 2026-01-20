Россиянам напомнили о праве на доплату к пенсии

В России некоторые неработающие пенсионеры могут оформить доплату к обычным пенсионным выплатам. Такая мера поддержки полагается в случае, если общая сумма дохода пожилого гражданина не дотягивает до прожиточного минимума региона, в котором он живет. В таких ситуациях предусмотрено начисление федеральной или региональной социальной выплаты, рассказал RT доцент Финуниверситета при правительстве России, кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Для расчета общего дохода учитываются пенсия, срочная пенсионная выплата, дополнительное материальное (социальное) обеспечение, ежемесячная выплата, а также другие меры поддержки. Что касается размера доплаты, то она с этого года устанавливается и выплачивается территориальным подразделением Соцфонда РФ.

«Соответствующие изменения к федеральному закону о государственной социальной помощи были утверждены в 2025 году. Новый порядок действует во всех регионах, кроме Москвы и Сахалинской области», — напомнил экономист.

Если уровень регионального прожиточного минимума не превышает федеральный, то пенсионеру полагается федеральная доплата, а если он выше, то назначается региональная выплата. Причем до этого пенсионеры такие доплаты получали отдельным платежом, так как назначались они не Соцфондом, а органами соцзащиты.

Доплата назначается в беззаявительной форме, ее размер с изменением прожиточного минимума также корректируется автоматически, отметил Балынин.

Напомним, до этого в беседе с «Газетой.Ru» он также сообщил, что многодетные матери в 2026 году смогут выйти на страховую пенсию по старости раньше общего пенсионного возраста: в 57 лет при трех детях, в 56 лет при четырех и в 50 лет при пяти и более. Такое право действует при условии, что всех детей женщина воспитала до достижения ими 8 лет.

Ранее финансист сравнил отношение зумеров к пенсии со сказками про Деда Мороза.