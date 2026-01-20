СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Очевидцы заявили об очередных взрывах в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Факты ICTV».

Уточняется, что в настоящее время в украинской столице объявлена воздушная тревога. Сирены также работают в 15 областях страны: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Тернопольской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской.

В ночь на вторник местные СМИ уже сообщали о нескольких взрывах в Киеве, после чего в городе начались перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, в левобережной части столицы из-за нарушения электроснабжения объекты социальной инфраструктуры вынуждены переходить на автономный режим работы. Также на левом берегу Днепра нарушена работа водопровода.

Накануне сообщалось, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации с электроснабжением в Киеве может быть остановлена работа метрополитена.

16 января на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике: в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в министерстве энергетики. Самая тяжелая ситуация, по данным ведомства, сложилась в столице.

Ранее СМИ сообщили об ударе ВС РФ по Украине новой ракетой.