Общество

В Екатеринбурге покупка квартиры закончилась для семьи судом

В Екатеринбурге семья может лишиться квартиры, купленной по схеме Долиной
Пара из Челябинской области купила квартиру на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга и попала под суд. Об этом сообщает Е1.

В феврале прошлого года супруги решили приобрести жилье за 4,4 миллиона рублей. При этом стоимость квартиры не была занижена, а поведение хозяйки не вызывало каких-либо опасений.

В результате пара заключила сделку. Однако позже выяснилось, что владелица продала жилье под давлением аферистов. Вырученные от продажи деньги она отправила мошенникам.

Как рассказала покупательница, во время общения хозяйка вела себя адекватно и отвечала на все вопросы. Также женщина не спешила, пара была не первой на просмотре.

Сначала женщина попросилась снимать у пары жилье в аренду, затем обратилась в суд. Екатеринбурженка стала обвинять в произошедшем всех. По ее мнению, покупатели, риелторы и сотрудники банка должны были предотвратить мошенничество, но не сделали этого.

«Уже прошла экспертиза, которая показала, что она понимала значение своих действий и могла руководить ими», – рассказал представитель семьи.

Сейчас идут судебные разбирательства.

Ранее в Госдуме предложили решение для защиты россиян от «схемы Долиной».

