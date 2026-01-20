Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме объяснили, в каких случаях россиянам следует заменить полис ОМС

Депутат Леонов: при ошибках или смене имени нужно заменить полис ОМС
Алексей Павлишак/РИА Новости

Россиянам в некоторых случаях необходимо своевременно заменить полис ОМС. В частности, это нужно сделать при смене имени, фамилии или отчества, а также в случае, если в документе есть какая-то ошибка или неточность, объяснил в беседе с RT глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Заменить его не составляет большой проблемы. Для этого потребуется прийти в страховую организацию или МФЦ с паспортом, СНИЛС, старым полисом при его наличии и написать заявление установленной формы», — отметил парламентарий, добавив, что также запустить процедуру замены можно в удаленном формате, если направить заявку через «Госуслуги».

С декабря 2022 года новый полис ОМС при замене или утрате выдается россиянам в виде выписки из единого регистра застрахованных лиц и штрихового кода, напомнил депутат. После перевыпуска документа нужно обратиться в медучреждение и сообщить об обновлении данных полиса, заключил Леонов.

Напомним, в Минздраве РФ до этого сообщили, что с 2026 года по полису ОМС стало возможно бесплатно получить трансплантацию почки. Как пояснил внештатный специалист-трансплантолог ведомства Сергей Готье, теперь регион, который практикует трансплантацию почек и имеет определенный контингент пациентов, нуждающихся в таком лечении, может не ограничивать себя в пересадках, как это было раньше.

Ранее трудовым мигрантам ужесточили условия получения полиса ОМС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661777_rnd_2",
    "video_id": "record::39d61310-833d-455c-b1e8-2a8c891a7ea3"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+