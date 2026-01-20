В Госдуме объяснили, в каких случаях россиянам следует заменить полис ОМС

Россиянам в некоторых случаях необходимо своевременно заменить полис ОМС. В частности, это нужно сделать при смене имени, фамилии или отчества, а также в случае, если в документе есть какая-то ошибка или неточность, объяснил в беседе с RT глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Заменить его не составляет большой проблемы. Для этого потребуется прийти в страховую организацию или МФЦ с паспортом, СНИЛС, старым полисом при его наличии и написать заявление установленной формы», — отметил парламентарий, добавив, что также запустить процедуру замены можно в удаленном формате, если направить заявку через «Госуслуги».

С декабря 2022 года новый полис ОМС при замене или утрате выдается россиянам в виде выписки из единого регистра застрахованных лиц и штрихового кода, напомнил депутат. После перевыпуска документа нужно обратиться в медучреждение и сообщить об обновлении данных полиса, заключил Леонов.

Напомним, в Минздраве РФ до этого сообщили, что с 2026 года по полису ОМС стало возможно бесплатно получить трансплантацию почки. Как пояснил внештатный специалист-трансплантолог ведомства Сергей Готье, теперь регион, который практикует трансплантацию почек и имеет определенный контингент пациентов, нуждающихся в таком лечении, может не ограничивать себя в пересадках, как это было раньше.

Ранее трудовым мигрантам ужесточили условия получения полиса ОМС.