Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open.

В матче первого круга россиянин обыграл американца Алекса Михельсеа. Встреча завершилась со счетом. 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем пары Кристофера О'Коннелл (Австралия) — Нишеш Басаваредди (США).

Australian Open 2026 года пройдет с 18 января по 1 февраля.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

14 января теннисист-любитель Джордан Смит выиграл выставочный турнир 1 Point Slam, который прошел перед началом Australian Open.

Ранее российская теннисистка проиграла 697-й ракетке мира на Australian Open.