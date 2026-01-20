Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

Польша приостановила работу двух аэропортов в связи с действиями ВВС

Аэропорты Жешув и Люблин в Польше закрыли для свободы действий военной авиации
Korea Aerospace Industries

Аэропорты Жешув и Люблин на востоке Польши временно приостановили работу, чтобы позволить военным самолетам беспрепятственно выполнять свои задачи. Об этом сообщило Польское агентство аэронавигационных услуг (PANSA) в соцсети Х.

«В связи с необходимостью обеспечить свободу действий военной авиации, аэропорты в Жешуве и Люблине приостановили полетные операции», — говорится в сообщении.

В конце декабря 2025 года польские аэропорты Жешув и Люблин приостанавливали работу на фоне ударов на Украине. По данным оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши, самолеты-истребители приступили к операциям, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в состояние готовности. В ведомстве также заверили, что операции носят превентивный характер и нацелены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства страны.

До этого замглавы польского министерства обороны Павел Залевский сообщил, что Польша в 2026 году планирует передать Украине снимаемые с вооружения постсоветские самолеты-истребители МиГ-29. По его словам, соответствующее решение уже принято. На начальном этапе Киев получит девять самолетов.

Ранее герой России усомнился, что польские МиГ-29 помогут Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661795_rnd_1",
    "video_id": "record::6a1e9b9d-dcea-4229-a692-44326b6659f1"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+