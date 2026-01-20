Польша приостановила работу двух аэропортов в связи с действиями ВВС

Аэропорты Жешув и Люблин в Польше закрыли для свободы действий военной авиации

Аэропорты Жешув и Люблин на востоке Польши временно приостановили работу, чтобы позволить военным самолетам беспрепятственно выполнять свои задачи. Об этом сообщило Польское агентство аэронавигационных услуг (PANSA) в соцсети Х.

«В связи с необходимостью обеспечить свободу действий военной авиации, аэропорты в Жешуве и Люблине приостановили полетные операции», — говорится в сообщении.

В конце декабря 2025 года польские аэропорты Жешув и Люблин приостанавливали работу на фоне ударов на Украине. По данным оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши, самолеты-истребители приступили к операциям, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в состояние готовности. В ведомстве также заверили, что операции носят превентивный характер и нацелены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства страны.

До этого замглавы польского министерства обороны Павел Залевский сообщил, что Польша в 2026 году планирует передать Украине снимаемые с вооружения постсоветские самолеты-истребители МиГ-29. По его словам, соответствующее решение уже принято. На начальном этапе Киев получит девять самолетов.

