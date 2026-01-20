Размер шрифта
Культура

Назван самый обсуждаемый фильм Дэвида Линча в России

Триллер «Малхолланд Драйв» возглавил рейтинг самых обсуждаемых фильмов Линча
Chris Saunders/Capital Pictures/Global Look Press

Триллер «Малхолланд Драйв» стал абсолютным лидером по количеству упоминаний в российских соцсетях. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования «КИОН» и агентства Sidorin Lab, приуроченного к 80-летию режиссера Дэвида Линча.

Сюрреалистический детектив с Наоми Уоттс набрал 10 398 упоминаний, а на втором месте оказался культовый сериал «Твин Пикс» (8 401 упоминание). Тройку лидеров замкнул фильм «Человек-слон», набравший 6 987 упоминаний.

Исследователи отметили, что поклонники Линча не привязывают его творчество к жанрам, а акцентируют внимание на оценке качества фильмов; эмоциях от просмотра; культовости картин; эстетике и атмосфере. Режиссер воспринимается россиянами не просто как автор триллеров, а как создатель уникального киноязыка, требующего осмысления.

Примечательно, что сам Линч как фигура упоминается даже чаще, чем его работы: 60,3% активных авторов постов — мужчины, 39,7% — женщины. Ядро аудитории составляют люди 35–44 лет, при этом высокую активность также демонстрируют мужчины 25–34 лет.

География обсуждений сконцентрирована в культурных столицах: Москва (21,57% всех упоминаний) и Санкт-Петербург (15,46%), что в сумме дает 37%.

