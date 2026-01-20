Размер шрифта
Стало известно о желании Дании отобрать землю у посольства России

Посол Барбин: Дания грозит отобрать землю, на которой расположено посольство РФ
Копенгаген угрожает отобрать участки территории, на которых расположены здания российского посольства в Дании. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

«В результате репрессивных решений датского правительства в разы сокращена численность российской дипмиссии. Прекращена работа торгпредства», — отметил он.

По словам Барбина, также сильно ограничена работа Российского центра науки и культуры.

«Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», — подчеркнул дипломат.

До этого Барбин заявил о стремлении Дании к конфронтации с Россией, что мешает усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также не способствует поддержанию нормальных отношений с Копенгагеном.

Кроме того, по словам дипломата, Дания является одним из главных спонсоров Украины. Так, с начала российской специальной военной операции на Украине Копенгаген оказал помощь Киеву в размере €10,5 млрд, в том числе военную поддержку на €9,5 млрд, отметил Барбин, что показывает стремление королевства таким образом нанести России военное и стратегическое поражение.

Ранее Барбин заявил, что что российские танкеры «на прицеле» Дании.

