Общество

Часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества

Крымэнерго: часть полуострова осталась без света из-за технологических проблем
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

Север и северо-запад Крыма остались без электроснабжения из-за технологических проблем. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго».

«В связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей Джанкойского, Сакского и Раздольненского районов», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что электроснабжение будет восстановлено в полном объеме в течение трех часов.

19 января Минэнерго Луганской народной республики (ЛНР) сообщило, что более 100 тысяч абонентов в ЛНР остались без электричества в результате внештатной ситуации.

Отмечается, что специалисты испытывают некоторые затруднения при восстановительных работах из-за сложной оперативной обстановки и погоды.

17 января не менее 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали энергосистему ЛНР. Сообщалось, что большинство беспилотников удалось уничтожить.

Ранее значительная часть Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ.

