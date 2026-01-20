Размер шрифта
Армия

Российские хакеры ударили по «глазам» украинской артиллерии

SHOT: хакеры из Berkut RF взломали ключевое военное ПО Украины и «ослепили» ВСУ
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Российские хакеры «ослепили» Вооруженные силы Украины (ВСУ), выведя из строя военное программное обеспечение (ПО), с помощью которого Киев координировал удары по РФ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, сайты украинских систем «Кропива» и «Трембита» смогли взломать хакеры из команды Berkut RF. Отмечается, что «Кропива» — это буквально «глаза» украинской артиллерии. Это приложение активно используется бойцами ВСУ для нанесения ударов по населенным пунктам Донбасса и приграничным регионам РФ. С помощью программы ВСУ определяют цели и могут получать детальные карты, данные спутников и координаты для стрельбы.

В свою очередь «Трембита» является одним из основных элементов украинской IT-инфраструктуры, предназначенных для взаимодействия госорганов с гражданами и бизнесом.

В SHOT уточнили, что благодаря российским хакерам обе системы «лежат» уже почти неделю. В связи с чем взаимодействие между украинскими подразделениями полностью парализовано.

До этого российские хакеры взломали мессенджер Sonata, который является ключевым инструментом коммуникации ВСУ. По данным Telegram-канала Mash, через этот мессенджер украинские военные докладывали оперативную обстановку на фронте и передавали данные о перемещениях подразделений. Российским специалистам удалось взломать Sonata, несмотря на то, что у командования ВСУ были индивидуальные QR-коды для активации программы, которые не разрешалось никому передавать.

Ранее интимные фото помогли российским хакерам узнать местоположение бригады ВСУ.

Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
