СМИ сообщили об обострении отношений между ФРГ и Францией на фоне угроз Гренландии

Отношения между Германий и Францией обостряются, что угрожает стремлению Евросоюза к созданию единого фронта против президента США Дональда Трампа, нацелившегося на Гренландию. Об этом сообщило издание Politico.

Канцлер Германии Фридрих Мерц обещает в ближайшие дни сформировать единый фронт с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы добиться прорыва в переговорах с Трампом. Однако выработать то, что Мерц называет «общей позицией» с Макроном, будет непросто, отмечает издание.

Обеим сторонам придется отбросить месяцы разочарования, подозрения и вражды. Французские дипломаты обеспокоены растущей напористостью Берлина в позиционировании себя как доминирующего игрока в Европе, в то время как немцы устали от французов из-за застопорившейся совместной программы создания истребителей, их противодействия торговому соглашению между ЕС и Меркосуром и отложенного плана использования российских активов для финансирования помощи Украине, пишет Politico.

Контраст между французским и немецким лидерами в их подходе к президенту США также ярко проявился в их реакции на его угрозу ввести пошлины на товары из стран ЕС, которые выступают против захвата Гренландии. Макрон, часто опирающийся на традицию независимости от США, немедленно поклялся дать отпор, используя торговый арсенал ЕС. При этом Мерц заявил о возможности уговорить республиканца передумать.

Париж давно хотел, чтобы Германия играла более амбициозную роль в поддержке амбиций Франции в Европе, но Берлин сейчас демонстрирует больше дипломатического влияния, чем ожидала Франция. Германия находится на пути к созданию гораздо большей армии, чем ее сосед, и, как ожидается, к 2050 году станет единственной экономикой ЕС, входящей в десятку крупнейших мировых экономик, подчеркивает издание.

Ранее Трамп заявил об исключительной роли США для мира.