В Новосибирске педагогам, истязавшим детей, смягчили приговор

Педагогам из Новосибирска смягчили приговор по делу о нанесении травм детям. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Директор частного детского сада и воспитательница избивали детей, используя разные предметы. При этом серьезных поводов для такого поведения подопечных у педагогов не было. Помимо этого, воспитанников грубо хватали и толкали, кричали на них и унижали.

Изначально женщин обвиняли по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Директора приговорили к четырем годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима, ее работницу – к трем годам и шести месяцам.

Осужденные подали апелляцию. В суде учли, что срок давности привлечения по статье об исполнении обязанностей истек, поэтому руководитель получила срок четыре года, ее подопечная – три года. Обе будут отбывать наказание в колонии общего режима.

