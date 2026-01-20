Размер шрифта
Общество

В Новосибирске педагогам, истязавшим детей, смягчили приговор

В Новосибирске суд пересмотрел приговор педагогам, истязавшим детей в детсаду
Shutterstock/FOTODOM

Педагогам из Новосибирска смягчили приговор по делу о нанесении травм детям. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Директор частного детского сада и воспитательница избивали детей, используя разные предметы. При этом серьезных поводов для такого поведения подопечных у педагогов не было. Помимо этого, воспитанников грубо хватали и толкали, кричали на них и унижали.

Изначально женщин обвиняли по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Директора приговорили к четырем годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима, ее работницу – к трем годам и шести месяцам.

Осужденные подали апелляцию. В суде учли, что срок давности привлечения по статье об исполнении обязанностей истек, поэтому руководитель получила срок четыре года, ее подопечная – три года. Обе будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее четырехлетний ребенок сломал ключицу, оставшись без присмотра в российском детсаду.

