В российском аэропорту введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда (Гумрак) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.
По его словам, соответствующая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
В последнее время в российских аэропортах стали часто вводить ограничения на полеты. Это может быть связано в том числе с атаками беспилотников.
Накануне аналогичные ограничения вводились в аэропорту Калуги.
Также в ночь на 19 января губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе введен план «Ковер». В аэропортах этого субъекта РФ ограничили прием и выпуск самолетов.
18 января похожие ограничения вводились в аэропортах Волгограда, Краснодара, Владикавказа, Грозного и Магаса. Воздушные гавани не работали в течение нескольких часов.
