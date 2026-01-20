Метро в Киеве работает с задержками из-за проблем с электроснабжением

В Киеве замедлено движение поездов в метро из-за проблем электроснабжением, нарушено сообщение между левым и правым берегом Днепра. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве... поезда метро будут курсировать с измененными интервалами», — говорится в сообщении.

По данным администрации, стабильно работает лишь одна из трех линий киевского метро — синяя. Движение на красной линии метро происходит только между станциями на правом берегу Днепра, но в скором времени планируется запустить два поезда только между правобережными станциям с интервалом до 25 минут. На зеленой ветке поезда с интервалом движения до 10 минут также не будут пересекать Днепр.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве.

Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы Виталий Кличко еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что блэкаут повлиял на каникулы в школах Киева.