В Норвегии приготовились к возможной войне с Россией

Telegraph: Норвегия попросила людей готовиться к реквизиции в случае войны с РФ

Военные Норвегии распространили тысячи писем, в которых призвали население страны быть готовым к конфискации их домов, машин, лодок и другого имущества в случае возможной полномасштабной войны с Российской Федерацией. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на военных чиновников королевства.

Глава логистической организации Вооруженных сил (ВС) Норвегии Андрес Йернберг заявил изданию, что сегодня страна находится в самой опасной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны (1939 — 1945 годы).

Военный подчеркнул, что норвежцам следует быть готовыми к кризисам в сфере обороны и даже к военному конфликту. По его словам, сейчас в королевстве осуществляется масштабное наращивание военной и гражданской готовности.

По данным газеты, в настоящее время в расположении министерства обороны Норвегии имеется около 13,5 тыс. «подготовительных реквизитов», действительных в течение одного года.

Ранее сообщалось, что 40% норвежцев боятся вовлечения страны в большую войну в 2026 году.