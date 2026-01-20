Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

В Норвегии приготовились к возможной войне с Россией

Telegraph: Норвегия попросила людей готовиться к реквизиции в случае войны с РФ
Mindaugas Kulbis/AP

Военные Норвегии распространили тысячи писем, в которых призвали население страны быть готовым к конфискации их домов, машин, лодок и другого имущества в случае возможной полномасштабной войны с Российской Федерацией. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на военных чиновников королевства.

Глава логистической организации Вооруженных сил (ВС) Норвегии Андрес Йернберг заявил изданию, что сегодня страна находится в самой опасной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны (1939 — 1945 годы).

Военный подчеркнул, что норвежцам следует быть готовыми к кризисам в сфере обороны и даже к военному конфликту. По его словам, сейчас в королевстве осуществляется масштабное наращивание военной и гражданской готовности.

По данным газеты, в настоящее время в расположении министерства обороны Норвегии имеется около 13,5 тыс. «подготовительных реквизитов», действительных в течение одного года.

Ранее сообщалось, что 40% норвежцев боятся вовлечения страны в большую войну в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661513_rnd_5",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
Секс вне брака и съемка в метро: 6 причин, по которым вас могут арестовать на заграничном курорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+