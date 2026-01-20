Стало известно о снижении объемов импорта нефти из РФ в Китай

Таможня КНР: Китай в 2025 году снизил импорт нефти из РФ на 7%

Китай снизил объемы импорта нефти из России на 7% в 2025 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Отмечается, что по итогам 2025 года Россия осталась ведущим экспортером нефти в Китай. При этом общий объем поставок по сравнению с 2024 годом снизился до 100,72 млн тонн, или на 7,1%. Пекин отдал за российскую нефть $49,8 млрд, что на 20% меньше, чем в 2024 году.

Второе место по объемам импорта нефти в Китай занимает Саудовская Аравия с 80,76 млн тонн в 2025 году. Страна нарастила объем поставок в КНР на 2,7%. На третье месте находится Ирак, который в 2025 году поставил Китаю 64,62 млн тонн, нарастив объемы на 1,2%.

18 января портфельный управляющий по акциям УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин рассказал, что возможное снижение ценового потолка на российскую нефть вряд ли заметно ударит по экспорту и не должно существенно повлиять на котировки Brent.

Оценивая перспективы дальнейшего давления через потолок цен, эксперт отметил, что потенциал использования данного инструмента ограничен. Даже если потолок будет формально понижен, значительная часть покупателей продолжит закупки, ориентируясь на собственные экономические интересы и конъюнктуру рынка, уверен эксперт. Фактически механизм уже во многом адаптирован участниками торговли, добавил Зевакин.

