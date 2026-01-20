В Одессе частично пропали свет, вода и отопление

Часть Одессы в результате взрывов осталась без света, воды и отопления

В Одессе после ночных взрывов произошло частичное отключение света, воды и отопления. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В ночь на 20 января в регионе была объявлена воздушная тревога.

По данным государственных органов Украины, энергосистема страны сейчас функционирует почти исключительно благодаря АЭС, которые обеспечивают более 70% ее мощности.

Ситуация с электроснабжением в текущий момент обстоит лучше на западе страны, в то время как наиболее значительные проблемы фиксируются в Днепропетровске, Киеве, Запорожье, Харькове и Одессе.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране. Он заявил, что на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции, а проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях — по словам министра, в своем кабинете он сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов топлива — бензина и дизеля — стране хватит всего на 20 дней.

Ранее Украина перешла на график отключений электричества до 16 часов в сутки.