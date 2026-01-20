Над Россией сбили 32 беспилотника. Военная операция, день 1427-й

8:09

Белый дом пока не планирует встречу президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Politico.

По словам одного из экспертов, от встречи уклоняется именно Трамп.