Политика

Над Россией сбили 32 беспилотника. Военная операция, день 1427-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1427-й день
Боевая работа расчетов САУ «Мста-С» в зоне СВО
Станислав Красильников/ТАСС

Средства ПВО за ночь сбили 32 беспилотника над российскими регионами. В левобережных районах Киева начались перебои со светом и водой после ночных взрывов. Газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп избегает встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:51

❗️ На Ставрополье ликвидирован россиянин, готовивший теракты против военнослужащих РФ, сообщает ФСБ.

9:40

Более 5,6 тыс. многоэтажек остались без отопления в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

9:28

Норвежские военные предупредили соотечественников о реквизиции имущества в случае начала боевых действий с Россией, передает The Telegraph.

9:17

Взрывы произошли в Запорожье, передает агентство Укринформ.

9:05

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал личное сообщение от французского лидера Эммануэля Макрона, в котором тот предложил провести саммит «Большой семерки» (G7) в Париже с участием России.

8:53

Взрывы произошли в Ровно, сообщила «Страна.ua».

8:42

Ситуация в Херсоне очень тяжелая, в городе остался единственный микрорайон, где есть полноценное отопление и водоснабжение, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

8:31

Белгородская область чаще всего подвергается атакам украинских беспилотников, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

8:20

Поезда киевского метро ходят с задержками из-за проблем с электроснабжением, сообщение между левым и правым берегом Днепра нарушено, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

8:13

В Киеве ночью произошли взрывы. В левобережных районах районах столицы начались перебои со светом и водоснабжением, заявил мэр Виталий Кличко.

8:09

Белый дом пока не планирует встречу президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Politico.

По словам одного из экспертов, от встречи уклоняется именно Трамп.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили над территорией России 32 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

По девять БПЛА сбили над Брянской областью и Крымом, три — над Воронежской областью, по два — над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской, один — над Смоленской.

8:01

Сегодня 1427-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
