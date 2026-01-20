Над Россией сбили 32 беспилотника. Военная операция, день 1427-й

❗️ На Ставрополье ликвидирован россиянин, готовивший теракты против военнослужащих РФ, сообщает ФСБ.
Более 5,6 тыс. многоэтажек остались без отопления в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Норвежские военные предупредили соотечественников о реквизиции имущества в случае начала боевых действий с Россией, передает The Telegraph.
Взрывы произошли в Запорожье, передает агентство Укринформ.
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал личное сообщение от французского лидера Эммануэля Макрона, в котором тот предложил провести саммит «Большой семерки» (G7) в Париже с участием России.
Взрывы произошли в Ровно, сообщила «Страна.ua».
Ситуация в Херсоне очень тяжелая, в городе остался единственный микрорайон, где есть полноценное отопление и водоснабжение, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Белгородская область чаще всего подвергается атакам украинских беспилотников, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Поезда киевского метро ходят с задержками из-за проблем с электроснабжением, сообщение между левым и правым берегом Днепра нарушено, сообщили в Киевской городской государственной администрации.
В Киеве ночью произошли взрывы. В левобережных районах районах столицы начались перебои со светом и водоснабжением, заявил мэр Виталий Кличко.
Белый дом пока не планирует встречу президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Politico.
По словам одного из экспертов, от встречи уклоняется именно Трамп.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили над территорией России 32 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
По девять БПЛА сбили над Брянской областью и Крымом, три — над Воронежской областью, по два — над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской, один — над Смоленской.
Сегодня 1427-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.