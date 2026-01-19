В моде — отказ от смартфонов и настоящая любовь

Есть у меня такая особенность — предсказывать тренды задолго до того, как о них заговорят. Хотя мои коллеги-маркетологи говорят, что, если мы вдруг начали о чем-то думать, это значит, что компании уже давно начали подготовку общества к покупке этих товаров или услуг. Но даже эти тренды изначально рождаются в головах потребителей, точнее в их потребностях. Задача грамотного маркетолога — заметить потребность человека до того, как он осознает ее сам.

В общем, то ли я хороший маркетолог, то ли гадалка, но есть некоторые вещи, о которых я писала в блоге еще до того, как увидела январскую статью в New York Times. Предлагаю обсудить некоторые их предсказания, их истоки и будущее.

Самым первым трендом авторы указали отказ от смартфонов в пользу dumb phones. Я бы перевела это как «звонилка» — та самая Nokia, которая выживет после конца света вместе с тараканами и при этом еще не разрядится. Телефон без интернета, новостной ленты, мессенджеров, музыки, читалок и прочих приложений становится роскошью для богатых.

Мы зависимы от смартфона и интернета, даже если думаем иначе. С утра на нем звенит будильник, потом мы листаем ленту и проверяем сообщения в туалете (и не говорите, что так не делаете). В мессенджерах рабочие, учебные, родительские и другие чаты, которые нельзя игнорировать. В смартфоне мы проверяем погоду, включаем музыку, книгу или подкаст по пути на работу. С его помощью прокладываем маршруты. А еще выкладываем новости для друзей, родственников и коллег, то есть попросту заявляем миру о себе.

А что если все это кому-то не нужно? Он достаточно влиятелен и уверен в себе, чтобы ничего не сообщать интернету. Скорее всего, всемирная паутина и так знает о нем все необходимое. Этот человек пользуется обычным будильником, отдельным плеером для прослушивания музыки, а вместо рабочих чатов у него — живое общение с коллегами и подчиненными. Полная свобода от смартфона. Это роскошь, к которой стали стремиться люди, перегруженные информацией и давлением незримого интернет-сообщества.

Год назад я писала пост о том, каким будет будущее поколение. Я сказала, что они откажутся от смартфонов, будут использовать плееры и перестанут вести социальные сети. И что я вижу сегодня? Западный мир объявил 2026-й аналоговым годом, что означает возврат к осязаемым и нецифровым предметам: винилу, пленке, бумажным книгам.

Это стало ответом на перенасыщенный контентом от искусственного интеллекта 2025 год. Мы смотрели фото и видео, слушали музыку и не понимали, кто ее создал — живой человек или робот. Вырваться из плена сети можно, только отключившись от нее. И этот тренд тоже отметили в New York Times.

А офлайн все неидеальное. Здесь нет фильтра на лице или на всем кадре, нельзя с помощью искусственного интеллекта убрать некрасивое. Это еще один тренд, о котором стали говорить, — мода на неидеальное. Уже в конце прошлого года я слышала от подруг желание купить посуду в стиле кинцуги. Если вы еще о нем не слышали, то это философия принятия недостатков и изъянов жизни. Трещинки на тарелках, морщины на коже — это ответ искусственному интеллекту и попытка чаще смотреть в реальный мир.

Так если потребителя нет в сети, как же ему что-то продать? Это следующий тренд, который предсказывают аналитики. Маркетинг повсюду. Герои фильмов становятся инфлюенсерами: у них появляется собственный мерч, коллаборации. Вспомните нового Чебурашку. Фильм вышел за пределы экрана. О нем говорят с рекламных щитов, футболок, в рекламе колбасы и банков, даже из коробок с бургерами. Даже если вы не думаете об этом персонаже и не являетесь целевой аудиторией, вы все равно столкнетесь с его рекламой.

И напоследок — о тренде, который давно подметили маркетологи и кинопроизводители. Это тренд на искренние чувства. Эпоха холодных и безэмоциональных отношений уходит, уступая место ярким эмоциям и открытому выражению любви. Любовь в стиле героев «Сумерек» или «50 оттенков серого» признана нездоровой, поэтому мировые кинокомпании снова снимают чувственные ромкомы. На зимних каникулах я увидела подтверждение этому, посмотрев фильм «Вечность», который очень напомнил мне мелодрамы нулевых.

Можно долго говорить об этих трендах и посвятить каждому отдельную статью, но я просто предлагаю сохранить этот текст и вернуться к нему в конце года, чтобы посмотреть, что сбылось, а что нет. Бьюсь об заклад — сбудется все.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.