В Сиднее закрыли десятки пляжей после серии нападения акул

На севере Сиднея закрыли 20 городских пляжей после серии нападений акул на серферов. Об этом сообщает телеканал 9News со ссылкой на власти штата Новый Южный Уэльс.

По информации телеканала, за последние 49 часов было зафиксировано как минимум четыре случая нападения акул на людей.

«Власти закрыли двадцать пляжей, предупреждая купающихся о необходимости соблюдать осторожность после серии нападений», — говорится в публикации.

20 января полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила о нападении акулы на серфера. Пострадавшего смогли вытащить из воды прохожие, которые до приезда медиков оказали ему первую помощь. Молодой человек, получивший серьезные травмы ног, доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как критическое.

