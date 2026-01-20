Размер шрифта
В Сиднее закрыли десятки пляжей после серии нападения акул

9News: в Сиднее закрыто 20 пляжей после атак акул на серферов
tank200bar/Shutterstock/FOTODOM

На севере Сиднея закрыли 20 городских пляжей после серии нападений акул на серферов. Об этом сообщает телеканал 9News со ссылкой на власти штата Новый Южный Уэльс.

По информации телеканала, за последние 49 часов было зафиксировано как минимум четыре случая нападения акул на людей.

«Власти закрыли двадцать пляжей, предупреждая купающихся о необходимости соблюдать осторожность после серии нападений», — говорится в публикации.

20 января полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила о нападении акулы на серфера. Пострадавшего смогли вытащить из воды прохожие, которые до приезда медиков оказали ему первую помощь. Молодой человек, получивший серьезные травмы ног, доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как критическое.

До этого международная группа палеонтологов обнаружила самого древнего из известных науке гигантских хищных акул, относящихся к линии современных ламниформ — группе, к которой сегодня принадлежат большие белые акулы. Монстр бороздил моря у берегов нынешней северной Австралии около 115 миллионов лет назад — задолго до появления китов, мегалодона и большинства других морских гигантов.

Ранее в Индии рыбаки выловили девятиметровую китовую акулу весом пять тонн.

