Жены алиментщиков — враги брошенным детям

Не поверите, но, кажется, наконец реализована инициатива депутата Милонова. Правда, не полностью. Скорее даже на треть. Помните, как Виталий Валентинович предлагал ввести регистрацию в сервисе знакомств через Госуслуги? Задача была благородная: сразу маркировать недостойных женихов с долгами и алиментами, а женатых и вовсе не допускать до новых брачных игр.

Увы, сие доброе начинание в жизнь пока воплощено не было, но первый шаг сделан: на Госуслугах появился реестр злостных неплательщиков алиментов. Достаточно ввести ФИО и дату рождения, чтобы выяснить, не скрывается ли суженый от оплаты детского кружка или зимних ботиночек.

Правда, в реестр попали только те, кто уже наказывался за уклонение от алиментов судом или пускался в бега. Обычных, которые 10 тыс. в месяц зажимают и скачут с одной неофициальной работы на другую, лишь бы бывшая жена не скупала на их алименты шубы и не содержала коллектив любовников. Таких бы, конечно, хорошо в реестр.

Да и вообще — всех алиментщиков. Штампы в паспорте о детях отменили. О браке — отменили. За само заглядывание в чужой паспорт без разрешения срок можно получить. А как женщине искать любовь? Познакомишься, год с ним проваландаешься, потом — свадьба в кредит. Вечером перед свадьбой, когда уже и торт готов, и гости слетелись, он признается, что дважды был женат и у каждой жены дети. А дорогую машину в аренду брал, на самом деле он ездит на скутере и отсылает детишкам ползарплаты, плюс мама у него зубы вставляет, он оплачивает.

Ситуация подобная встречается гораздо чаще, чем вы могли подумать, потому что в России сегодня стало делом уже не моды, а чести обвести другого вокруг пальца по поводу собственного достатка и значимости. За исключением самых молодых, которые, к нашему удивлению, в обществе перепотребления выросли антипотребителями, остальные поколения преимущественно строят свою жизнь на бросании пуха в глаза. Цель? Любой ценой получить статусного партнера. А потом — хоть трава не расти.

Женщине детей сложнее скрыть, зато придумывают богатых родителей. Про «Лабутены» помните? Вот-вот! Не только мужчины горазды: среди женщин лет этак 25, то есть возраста, когда, по мнению бабушек, часики начинают тикать, тоже много коварных. Распространенный обман — выдавать подружкину квартиру за свою и намекать на богатых влиятельных родителей.

Но такое провернуть все же сложнее, чем сокрыть детей, оставленных на бывшую жену, и встречается подобное реже. А вот сюрпризы в виде детей у будущего мужа всплывают часто. Обычно даже не перед свадьбой, а на пике романтических отношений, когда у девушки уже сформировалась привязанность и сложились некие ожидания и она, скорее всего, подкорректирует свои планы на совместное будущее с учетом объявившихся детей и алиментов. Хотя, если бы знала сразу, может, и не ввязалась бы в отношения с алиментщиком.

Так что, считаю, что реестр нужен и надо его расширять: должна быть возможность любого человека проверить на алименты, даже если он их исправно платит. Мне кажется, что из-за отсутствия такого реестра у нас распространен крайне специфический тип женщин — подруга и жена алиментщика.

Вы же наверняка слышали все эти песни про то, что бывшая на алименты гуляет, меняет шубы и тех самых любовников? Встречали мужичков, которые готовы на хлебе с водой сидеть, работать без оформления или числиться церковным сторожем на общественных началах, лишь бы бывшая лишний кусок на их деньги не съела? Они уверены, что бедная женщина, оставшаяся с ребенком в съемной квартире или тянущая ипотеку, на их ежемесячные 6 тыс. объедается крабами.

А как вы думали, откуда такие берутся? Не мамы же их рожают такими. Кто же их делает?

Я вам скажу, кто. Их делают тети, которые готовы подхватить и приютить у себя бежавшего из семьи или изгнанного оттуда с позором за дармоедство гражданина.

Вообще, конечно, должна быть у нас при таком уровне уклонения от алиментов солидарность, что ли, среди женщин. Ну или моральная установка: с алиментщиками не связываться! Ну потому что любая новая женщина алиментщика, если она не выступает его спонсором, на самом деле отнимает у ребенка кусок, в прямом смысле. Он бы, может, один и усовестился не заботиться о ребенке. Может, и пошел бы сынишке новый мяч купить, на футбол бы его записал, купил бы ему сам тетрадки или школьную форму. Но у нас женская солидарность не работает, в нашей стране любой мужичонка знает, что даже если он у своих детишек последние валенки и тулупчик, один на двоих, заберет, все равно найдется ему пара из числа одиноких дам.

И знаете, что я скажу? Вот эти дамы, которые подбирают самых кислых алиментщиков, — они и есть наиболее злостные враги брошенному ребенку. Именно они, по моим наблюдениям, внушают мужичонке, что бывшая шикует на его копейки, кутается в меха и потеряла счет хахалям, которые, ясно-понятно, тоже живут на резиновые 6 тыс. Именно эти женщины толкают мужичков в суды оспаривать суммы алиментов. А уж если забеременели от алиментщика, то внушают, что его предыдущие дети — мусор, балласт и вообще не его, надо бы провести тест ДНК.

Мужичок, может, один раз оступился, смалодушничал. Может, ему стыдно станет перед своими детишками, перед свекровью, перед матерью собственной, в конце концов, которая остается детям бабушкой. Он, может, и сам поймет, что платить надо, что ботинки, хоккейные клюшки и занятия с репетиторами на деревьях не растут, даром не найти. И уж, конечно, редкий мужичок, платящий скудные алименты, решится пойти позориться в суд, чтобы и эти гроши урезать.

Но если за его спиной вырастает решительная женщина, то держитесь, ребятишки. Такая готова разуть и раздеть деток. Она всему найдет оправдание: личинки, бывшая нагуляла, за детьми не следит, на алименты пиво хлещет, шубы и машины меняет.

Если такая дотягивает до свадьбы и беременеет, песня ужесточается, мужику начинают капать на нервы, что те дети они бывшие, ненастоящие, нелюбимые, нежеланные, что родили ему их насильно, против воли, а настоящих и любимых родит мужичку она, вторая-третья или какая там по счету жена. И деньги надо нести ей, вкладываться в детей от нее. Для чего не грех и неофициально трудоустроиться. И вообще на маму оформить трудовой договор.

Наиболее мерзкий тип женщин, что я встречала. Мерзейший. А получается он из засидевшихся в девицах скромниц средних внешних данных, которые сначала встретили судьбу, вцепились в нее мертвой хваткой, а потом лишь выяснили, что на жертве двое детей и алименты. Если бы они сразу узнавали, из публичного реестра алиментщиков, что на мужичке висят выплаты, могли бы направить свою энергию на какое-нибудь менее разрушительное дело, чем натравливание отца на его детишек.

Вообще, надо с этой вольницей завязывать, уж много стало безответственных. Возвращайте штампы о браке и детях, создавайте публичный реестр всех алиментщиков: женщина имеет право «на берегу» узнать, с кем связалась. В противном случае обязательно будут античные драмы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.