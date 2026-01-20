ВСУ более 60 раз за сутки атаковали Курское приграничье

Хинштейн: ВСУ 64 раза за сутки атаковали Курское приграничье, было сбито 24 БПЛА

В период с с 09:00 мск часов 19 января до 07:00 мск часов 20 января на территории Курской области сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские войска 64 раза применили артиллерию по отселенным районам региона за прошедшие сутки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

«64 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств», — написал он.

По словам Хинштейна, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал, также не зафиксировано разрушений инфраструктуры.

В Минобороны ранее сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь выявили и ликвидировали 32 дрона над российскими регионами.

По данным ведомства, больше всего беспилотных летательных аппаратов — по девять дронов — сбито над Брянской областью и Крымом.

Три беспилотника сбили на Воронежской областью, по два — над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, один беспилотник был сбит над Смоленской областью.

Ранее стало известно, что в январе увеличилось число атак дронов ВСУ по территории РФ.