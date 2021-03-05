Членов Координационного совета оппозиции задержали в Минске

В Минске задержали участников конференции «Лиги студенческих объединений», среди которых были члены Координационного совета оппозиции, сообщает ТАСС со ссылкой на незарегистрированный правозащитный центр «Весна».

Как рассказали в центре, среди задержанных оказались двое участников основного состава Координационного совета оппозиции Белоруссии Андрей Егоров и Виталий Рымашевский.

«Сегодня неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию «Лиги студенческих объединений», которая проходила в [бизнес-клубе] «Имагуру»», — рассказали правозащитники центра.

Они также уточнили, что знают фамилии 12 задержанных. Пресс-служба Координационного совета оппозиции добавила, что Егоров находится в РУВД Московского района в Минске.

Ранее стало известно, что власти Литвы не собираются рассматривать просьбу Белоруссии о выдаче бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.