«Мир ошалел»: Лукашенко описал 2020 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «мир ошалел» в 2020 году. Его слова приводит «БелТа».

«Можно честно и открыто сказать: мир ошалел. Трудным был минувший год для всего человечества», — сказал белорусский лидер. Он добавил, что страны в один миг перешли от идей глобализма к стратегиям национального выживания.

Лукашенко напомнил, как не так давно США и Евросоюз навязывали идеи глобализма, однако «как только появился этот жупел в виде пандемии, все скукожились, все замкнулись». В связи с этим президент Белоруссии призвал не верить идеям демократии и глобализма, так как » это делают несколько государств для того, чтобы господствовать в мире» и «дурить людям мозги».

Ранее Лукашенко рассказал, что нужно оппозиции.