Станцию метро «Алма-Атинская» временно закроют в Москве

В Москве метрополитен временно закроет станцию «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

В заявлении уточнили, что станция будет закрыта днем в понедельник, 18 января, с 12.00 до 17.00.

Дептранс отметил, что причиной закрытия стало проведение технических работ.

Столичный департамент призвал граждан использовать автобусы 676, 740 и 764.

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